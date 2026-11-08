Mersin'de 5. Uluslararası Tarsus Festivali sürüyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci günü etkinliklerle tamamlandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci günü etkinliklerle tamamlandı.
Festival kapsamında atölye çalışmaları, söyleşiler, gastronomi etkinlikleri, sahne gösterileri ve konserler düzenlendi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, festivalin Tarsus'un tarihi, kültürü, sanatı ve gastronomisinin tanıtılmasına katkı sağladığını söyledi.
Farklı şehir ve ülkelerden çok sayıda kişiyi Tarsus'ta ağırladıklarını belirten Genç, organizasyonun kent ekonomisine de katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.
Genç, vatandaşları kültür, sanat, gastronomi buluşmaları, konserler ve sahne gösterilerine davet etti.
Festival, yarın sona erecek.
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