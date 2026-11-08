Mersin'de 5. Uluslararası Tarsus Festivali sürüyor

Genç, vatandaşları kültür, sanat, gastronomi buluşmaları, konserler ve sahne gösterilerine davet etti.

Farklı şehir ve ülkelerden çok sayıda kişiyi Tarsus'ta ağırladıklarını belirten Genç, organizasyonun kent ekonomisine de katkı sağlamasını amaçladıklarını ifade etti.

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