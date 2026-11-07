Makarna fabrikasında kazana düşen işçi öldü

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’ndeki makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bulgur kazanlarının bulunduğu bölümde çalışan Aziz Erol, henüz bilinmeyen bir nedenle kazanın içine düştü. İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri, Erol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Erol’un cansız bedeni, inceleme yapılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.