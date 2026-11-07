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        Makarna fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti

        Mersin'inde bulunan Arbel Makarna Fabrikasında meydana gelen iş kazasında bulgur kazanına düşten genç işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Makarna fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti

        Mersin'inde bulunan Arbel Makarna Fabrikasında meydana gelen iş kazasında bulgur kazanına düşten genç işçi hayatını kaybetti.

        Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arbel Makarna Fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikada bulgur kazanlarının olduğu yerde çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, henüz bilinemeyen bir nedenle kazana düştü. Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni yapılan inceleme sorasında otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Genç işçinin Tarsuslu olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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