Makarna fabrikasında kazana düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'inde bulunan Arbel Makarna Fabrikasında meydana gelen iş kazasında bulgur kazanına düşten genç işçi hayatını kaybetti.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arbel Makarna Fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikada bulgur kazanlarının olduğu yerde çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, henüz bilinemeyen bir nedenle kazana düştü. Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni yapılan inceleme sorasında otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç işçinin Tarsuslu olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.