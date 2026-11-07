5. Uluslararası Tarsus Festivali renkli kortejle başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ sloganıyla düzenlediği ‘5. Uluslararası Tarsus Festivali’ kadim kent Tarsus’ta renkli görüntülere sahne oldu. Tarsus’un binlerce yıllık tarihini ve kültürel zenginliğini festival coşkusuyla buluşturan kortej yürüyüşü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç’in katılımıyla Aznakay Parkı’ndan başladı. Kortej, belediye bandosu ve maskotlar eşliğinde Yarenlik Alanı’na kadar ilerlerken binlerce vatandaşın festival coşkusu sokaklara taşındı. Kortejin heyecanlı atmosferine balkonlarından eşlik eden yüzlerce vatandaş da bayraklar ve dövizlerle coşkuya ortak oldu. Bu yıl 5. kez kapılarını açan ve tarihin, kültürün, sanatın buluşmasının simgesi haline gelen festivalin ilk günü kortej yürüyüşünün ardından Yarenlik Alanı’nda gerçekleştirilen açılış töreni ve uluslararası toplulukların dans gösterileriyle devam etti.

REKLAM

Tarsus’un tarihine, kültürüne, sanatına ve güzelliklerine yakışan bir festivalde vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, "Öncelikle başkanımız Vahap Seçer’in sizlere en içten selamlarını, sevgilerini ve iyi dileklerini iletiyorum. Elbette gönlümüz, bu kürsüde onun olmasını, bu coşkuyu sizlerle birlikte yaşamasını isterdi. Biz başkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Alnımız ak, başımız dik! Emaneti sahibine teslim edeceğimiz güne kadar bize düşen görev, onun başlattığı hizmetleri aynı sorumlulukla sürdürmek, bu kentin birliğine ve kardeşliğine sahip çıkmaktır. Vahap Başkanımızın hizmet anlayışını Mersin’in her köşesine taşımaya devam edeceğiz" dedi.

REKLAM

"Festival kentimizin önemli bir markası haline gelmiştir"

Tarsus’un bilim, düşünce, sanat ve farklı kültürlerin yüzyıllar boyunca buluştuğu bir kent olduğunu anlatan Genç, her sokağında ise ayrı bir hikayenin, izin ve keşfedilmeyi bekleyen güzelliğin olduğunu belirtti. St. Paul’den Danyal Peygamber’e, Kleopatra Kapısı’ndan tarihi sokaklarına kadar Tarsus’un insanlığın ortak mirasını taşıdığını vurgulayan Genç, "Bu kadim kentin değerlerini korumak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Tam da bu anlayışla, Vahap Başkanımızın başlattığı ve bugün 5.’sini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Tarsus Festivali, artık kentimizin önemli bir markası haline gelmiştir. Tarsus’un binlerce yıllık tarihini, kültürünü ve zenginliklerini dünyaya tanıtmanın en güzel fırsatı olmuştur" diye konuştu.

REKLAM

Tarsus Festivali’nin her yıl daha da büyüyerek zenginleştiğini hatırlatan Genç, Tarsus’un önemli kültür ve sanat buluşmalarına şahitlik ettiğini söyledi. Kent ekonomisine katkı sağlama noktasında festivalin önemine değinen Genç,"Bu 3 gün boyunca esnafımızın yüzü gülsün, üreticimiz kazansın, Tarsus’un ekonomisi canlansın istiyoruz. Tarsus kazansın, Mersin kazansın" ifadelerine yer verdi.

"Festival kentimiz için çok kıymetli "

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da konuşmasında, ‘Uluslararası Tarsus Festivali’nin kentin önemli buluşmalarından biri haline geldiğini dile getirerek, festivalin binlerce yıllık tarihin, kültürün, sanatın ve gastronominin zenginliğini daha geniş kitlelere duyurma imkânı tanıdığını ifade etti. Boltaç, "Bu güzel organizasyonu Tarsus’la buluşturan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e yürek dolusu teşekkür ediyorum. Vahap Başkanımızın öncülüğünde 5 yıldır devam eden ve Tarsus Belediyesi olarak destek verdiğimiz bu festival kentimiz için çok kıymetli ve anlamlı. Kendisinin Tarsus’a ve organizasyona verdiği önemi, ortaya koyduğu emeği yakından bilen bir kardeşinizim" dedi.

REKLAM

Açılış töreni, konuşmaların ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın verdiği konserle sona erdi. Orkestranın seslendirdiği birbirinden güzel ezgilerle müziğin ritmine kapılan yurttaşlar, keyifli anlar yaşarken festivalin enerjisi doruklara ulaştı.