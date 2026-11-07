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        Otomobiller çarpıştı:1 yaralı

        Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 08:37 Güncelleme:
        Otomobiller çarpıştı:1 yaralı

        Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde MutKaraman kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki 70 ABB 560 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 42 EB 444 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla önce Mut Devlet Hastanesine oradan da Karaman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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