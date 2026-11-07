Bakan Bayraktar: 2002 yılında Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı, bugün 81 ilde var (2)

‘TÜRKİYE 2040’TA ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞINI BİTİRMİŞ BAĞIMSIZ BİR ÜLKE OLACAK’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin’deki programları kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 113’üncü Genel İdare Kurulu Toplantısı Gala Yemeği'ne katıldı. Bakan Bayraktar'a, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır ile AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir eşlik etti.

Burada konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin 2040'a geldiği zaman ihtiyacı olan doğalgaz ve petrolü yurt içi ve yurt dışı üretimiyle tamamıyla karşılayabileceğini söyledi. Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlılığını bitirmiş bağımsız bir ülke olacağını kaydeden Bakan Bayraktar şöyle dedi:

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“Oraya gidene kadar, 2040'a çok zaman var. Dolayısıyla 2040'tan önce bir şeyler yapmamız lazım. Son 4-5 yıla baktık. Türkiye'nin ortalama cari açığı 33 milyar dolar. Biz eğer şu anda yüzde 68'de olan enerji ithalatımızı yüzde 48'e düşürürsek bu cari açık rakamı sıfıra iniyor. İnşallah 2030'da bunu yapabilecek projeksiyonu görüyoruz. 2030'da Türkiye'de enerji ithalatından kaynaklı bir cari açık inşallah olmayacak. Dolayısıyla bu güzel bir haber. Bizim gitmemiz gereken yer tamamen enerjide bağımsız olduğumuz bir nokta olacak çünkü bunun sadece arz güvenliği ile ilgili kısmı yok. Aynı zamanda şu anda değişen, dönüşen jeopolitik gerilimlerde ve jeopolitik yaşanan kırılmalarda, stratejik anlamda Türkiye'ye çok kuvvetli bir güç getirecek. Türkiye'nin en büyük potansiyeli olan alanlardan bir tanesi, yenilenebilir enerji. İnşallah Cumhurbaşkanımız bunu COP'ta bütün dünyaya ilan edecek. Bugün rüzgarda ve güneşte 45 bin megavata gelmiş Türkiye, inşallah 2040'ta 175 bin megavatlık rüzgar ve güneş kurulu gücüne ulaşacak. Denizüstü rüzgar yapacağız, 6 bin megavatlık ülkemizin bu anlamda bir potansiyeli var, inşallah bunu hayata geçireceğiz.”

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‘ELEKTİRİKLEŞMEYİ ULAŞTIRMADA YÜZDE 20'LERİN ÜZERİNE ÇIKARMAK HEDEFİNDEYİZ’

Türkiye'nin 2040'ta enerji bağımsızlığının yolunun enerjide elektrikleşmeden geçtiği belirten Bakan Bayraktar, “Yani ekonominin tüm alanlarında, sanayide, üretimde, tarımda, ulaştırmada her yerde, binalarda elektrikleşen bir Türkiye, 2040 hedefimiz yüzde 36. Şimdi sanayide aslında yüzde 28'lere gelmiş bir elektirikleşmemiz var. Ticarethanelerde keza, binalarda yüzde 22'deyiz ama bizim en önemli dönüşümü yapacağımız alan ulaştırma alanı. Şu anda yüzde 1'lerde olan elektirikleşmeyi ulaştırmada yüzde 20'lerin üzerine çıkarmak hedefindeyiz” diye konuştu.

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Bakan Bayraktar ayrıca Türkiye'de bugün TOGG sayesinde sayıları yarım milyonu bulan elektrikli araç sayısının, 2040'ta yaklaşık 20 milyonu bulacağını söyledi.

‘DOĞAL GAZDA DESTEK YÜZDE 63'LERİ BULDU’

Türkiye’nin 7.5 milyar metreküpe yakın kendi gazını üreten bir ülke haline geleceğini aktaran Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

“İnşallah sene sonuna kadar Sakarya Gaz Sahası'ndan sonra ikinci faz ateşini Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda yakacağız ve Türkiye 7.5 milyar metreküpe yakın kendi gazını üreten bir ülke haline gelecek. Avrupalılar bize 'Siz bu gazı bize satın. Biz Rus gazı almıyoruz ama sizin gazınızı alırız' diyor. Bugün Avrupa'da 1000 metreküp gazın fiyatı neredeyse 1000 dolara geldi. 7.5 milyar metreküp demek bugün piyasadan almaya kalktığınız zaman spottaki bedeli 7.5 milyar dolardır. Doğalgazda inşallah 2028'de üretimi 4 katına çıkaracağız. Son 5 yıla baktığımızda Türkiye'nin elektrik ve doğal gazda verdiği destek bedeli toplam 74.9 milyar dolar. 5'e böldüğünüz zaman ortalaması 15 milyar dolar eder. Her yıl biz bu desteği vatandaşlarımıza veriyoruz. Öncelikle hane halkına veriyoruz. Bugün doğalgazda destek yüzde 63'leri buldu. Çok yakın bir zamana kadar elektrikte de bu vardı ama biz özellikle ihtiyacı olan kesimlere bunları verelim, sabit gelirli, dar gelirli, en düşük emekli maaşı alan kesimlerimiz bundan istifade etsinler diye birtakım düzenlemeler yaptık. Tüketim esaslı, çok tüketenin destek programından çıktığı bir düzenleme yaptık.”

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Program hediye sunumu ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.