Mersin'de tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ramazan Bozkurt yönetimindeki 33 KOS 50 plakalı tır, Yapıntı Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Yaşar Belen idaresindeki 33 UV 689 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın ardından karşı şeride geçen tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Hafize Belen yaralandı.
Belen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.