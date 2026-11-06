Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Mersin'de tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Mut ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 22:31 Güncelleme:
        Mersin'de tırın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Mut ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Ramazan Bozkurt yönetimindeki 33 KOS 50 plakalı tır, Yapıntı Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Yaşar Belen idaresindeki 33 UV 689 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın ardından karşı şeride geçen tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Hafize Belen yaralandı.

        Belen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Bakan Bayraktar, Mersin'de MÜSİAD Gala Yemeği'nde konuştu:
        Bakan Bayraktar, Mersin'de MÜSİAD Gala Yemeği'nde konuştu:
        Bakan Bayraktar: "2030'da Türkiye'de enerji ithalatından kaynaklı bir cari...
        Bakan Bayraktar: "2030'da Türkiye'de enerji ithalatından kaynaklı bir cari...
        Bakan Bayraktar: 2002 yılında Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı, bug...
        Bakan Bayraktar: 2002 yılında Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı, bug...
        Kazaya karışan otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi: 3 yaralı
        Kazaya karışan otomobilin tekeri koptu, kamyonet devrildi: 3 yaralı
        Bakan Bayraktar, Mersin'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuş...
        Bakan Bayraktar, Mersin'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuş...
        Mersin'de 126 kişiyi 10 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi: 10 tutuklam...
        Mersin'de 126 kişiyi 10 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi: 10 tutuklam...