Bakan Bayraktar: 2002 yılında Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı, bugün 81 ilde var

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2002 yılında Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Bugün 81 ilde doğal gaz var. Bu sene 1000'inci yerleşim yerinde, yani ilçelerimizin dışında beldelere de doğal gazı götürdük" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir dizi programlara katılmak üzere Mersin'e geldi. Kentteki programları kapsamında ilk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bayraktar, Vali Atilla Toros ile basına kapalı görüştü. Daha sonra Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bakan Bayraktar'a, AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır ile AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de eşlik etti.

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'TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ 1,8 TRİLYON DOLARA YÜKSELDİ'

Burada konuşan Bayraktar, Türkiye ekonomisinin 235 milyar dolardan 1,8 trilyon dolara geldiğini dile getirerek, "Gelecek yıl bunun 2 trilyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye, çok büyük çok daha güçlü bir ülke haline gelecek. Türkiye enerjide 24 yılda yaklaşık 4 kat büyümüş. Hem enerji üretimimiz artmış hem tüketimimiz artmış. Dolayısıyla daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyoruz ama ülkemizde bir problemimiz var. Maalesef biz enerjiyi hep ithal ediyoruz. Yani kullandığımız enerjinin neredeyse yüzde 70'i ithalatla gerçekleşiyor. 2022'de enerji ithalatına 96,5 milyar dolar para ödedik. Her yıl 60, 70 milyar dolar bu ithalat faturası bize geliyor. Şimdi şunu diyebilir misiniz? 'Ya biz enerjiyi ithal etmeyelim, faturada düşsün'. Olur mu? Olmaz. Herkes 7/24 elektriğe ihtiyaç duyuyor" İfadelerini kullandı.

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'DOĞALGAZDA ÖNEMLİ DEVRİM YAPTIK'

Mersin'in Çamlıyayla ilçesine de önümüzdeki yıl doğal gaz getirileceğinin müjdesini de veren Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye'de önemli devrimlerden birini de doğal gaz alanında yaptık. 2002 yılında Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Bugün 81 ilde doğal gaz var. Bu sene 1000'inci yerleşim yerinde, yani ilçelerimizin dışında beldelere de doğal gazı götürdük. 1000'inci yerleşim yerine doğal gazı götüreceğiz. Cumhurbaşkanımız 2002'de dedi k; 'Benim bu temiz, konforlu, rahat yakıtımı hanımefendilere, Anadolu'daki bütün evlere mutlaka götürmemiz lazım.' Bu hedefi ortaya koydu. O gün 5 ilde olan doğal gazı biz bugün 81 ile, işte Mersin'e, merkezine ve bütün ilçelerine inşallah 2027'de de son ilçeye de getirmek suretiyle tamamlamış olacağız."

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'DÜNYANIN 4'ÜNCÜ BÜYÜK FİLOSUNA SAHİBİZ'

Türkiye'nin dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip bir ülke haline geldiğini kaydeden Bakan Bayraktar, şunları söyledi:

"Dünyanın etrafını beş buçuk kez dolaşacak kadar doğal gaz şebekesi döşedik. Yerin altında 250 bin kilometre doğal gaz boru hattı var. Bunları yaptık ama diyoruz ki 'Bu doğal gazı biz ithal ediyoruz. Dışarıdan getiriyoruz, muhtelif ülkelerden. O zaman doğal gazı kendi arayan, kendi bulan bir ülke olalım.' 10 yıl önce bir hedef koyduk. İddialı bir hedef koyduk ama inanarak koyduk ve 'Kendi gemilerimizle doğal gaz, petrol alalım' diye bir yola çıktık. Şimdi gemilerimiz Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han, Çağrı Bey ve Yıldırım gemilerimizle beraber dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip bir ülke haline geldik. Bize 'Arayamazsınız, arasanız da bulamazsınız' derlerken biz, 2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptık. Adına 'Sakarya Gaz Sahası' dedik. Çok kısa bir sürede, dünyada rekor denilebilecek bir sürede biz, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gazı ürettik ve bugün 4 milyon evde kendi doğalgazını kullanan bir ülke haline geldik. Şimdi 2027'de yeni bir aşamaya geçiyoruz. İnşallah 2027'ye geçmeden yani bu senenin sonunda Karadeniz'in ortasında ikinci faz tamamlanacak. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun alev kulesini yakacağız ve 4 milyon hane 2027'de 8 milyon haneye çıkacak. 8 milyon evde kendi gazını kullanan bir Türkiye haline geleceğiz. Dolayısıyla dünyada bu kadar büyük enerji krizleri varken, yani paranızla bile doğal gazı, petrolü, mazotu bulamadığınız bir dünyada biz, kendi gazımızla hem ithalat kalemimizi düşüreceğiz hem de arz güvenliğimizi, 'Aman gazımız kesildi mi' endişesi yaşamayacağız. Türkiye doğal gazda büyük bir destan yazıyor. Mavi Vatan birilerine göre masaldı. Biz hep şunu söyledik: 'Mavi Vatan, Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında bizim destan yazdığımız bir yerdir. İnşallah Karadeniz'de, Akdeniz'de aramalara devam ediyoruz. Bundan birkaç ay önce birlikte Mersin Taşucu'ndan Çağrı Bey gemimizi törenle Somali'ye uğurladık. Şimdi Somali'de petrol arayan bir Türkiye var."

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'4 BİNE YAKIN GENCİMİZ ÇALIŞIYOR'

Gabar'da bulunan petrolün 100 bin varillere yaklaştığını belirten Bayraktar, "Yeni keşifler, yeni müjdeleri önümüzdeki günlerde inşallah sizlerle paylaşacağız ama şunu ifade etmem lazım; onun ekonomik getirisi kadar, o bölgede ortaya koyduğu katkı, sosyal katkı, gençlere istihdam katkısı yaklaşık 4 bine yakın genç kardeşimiz o dağlarda, o projelerde çalışıyor. Onun için Türkiye olarak Terörsüz Türkiye projesini mutlaka başarıyla tamamlamak zorundayız. İnanıyorum ki Terörsüz Türkiye ile beraber o bölgenin ve ülkemizin tüm potansiyeli çok daha büyük bir noktaya gelecek" diye konuştu.

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'TÜRKİYE 70 YILLIK RÜYASINI GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEK'

Akkuyu Nükleer Santral Projesine de değinen Bakan Bayraktar, "Türkiye nükleerden elektrik üretecek hale geldi. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, önümüzdeki aylarda inşallah Türkiye, bu 70 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürecek, Cumhuriyet tarihinin en büyük dış sermaye yatırımı, Cumhuriyet tarihinin tek sahadaki en büyük projesi, yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yatırımla biz burada Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu karşılayacak tek başına bir santrali devreye alacağız" dedi.

'TÜRKİYE'NEN ENERJİDE BAĞIMSIZLIK MANİFESTOSUNU BÜTÜN DÜNYAYA İLAN ETTİK'

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2040'a kadar 500 milyar dolar yatırım yapılacağını ifade eden Başkan Bayraktar, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

"Dün İstanbul'da Türkiye'nin enerjide bağımsızlık manifestosunu adeta hem Türkiye kamuoyuna, hem de bütün dünyaya ilan ettik. Bunu yapabilmemiz için bizim 3 şeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi elbette çok büyük bir yatırıma ihtiyaç var, yani toplam yatırım bedeli bizim hesabımız 500 milyar dolar, 2040'a kadar Türkiye bu alanlara yatırım yapacak. Yaklaşık 108 bin doğrudan istihdam, yaklaşık 250 bin kişiye de dolaylı iş sağlayacak çok önemli bir kalkınma hamlesinden bahsediyorum. İkinci ihtiyacımız olan şey insan kaynağı, yani bunu insanımızla yapmamız lazım, iyi mühendislerimizle, teknisyenlerimizle, sondörlerimizle bizim inşallah insan kaynağına ihtiyacımız var ama hepsinden önemlisi bizim bütün bunları yapmak için en önemli ihtiyacımız olan şey siyasi istikrar, kararlı, güçlü, dirayetli bir yönetim, istikrarlı bir siyasi iradeye ihtiyacımız var. O irade de AK Parti teşkilatlarında, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde mevcuttur ve inşallah biz bu yolda, yani Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak yolda Cumhurbaşkanımızın arkasında gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."