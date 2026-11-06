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        Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de internet üzerinden ve telefondan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de internet üzerinden ve telefondan dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        - 126 kişiyi dolandırmışlardı

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince başlatılan çalışmada, Yenişehir ilçesinde 14 şüphelinin organize şekilde farklı kentlerdeki 126 vatandaşa internet ve telefon üzerinden ulaşarak 10 milyon lira dolandırdıkları tespit edilmişti.

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        Kentte 4 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 446 bin 200 lira, 24 cep telefonu, 19 SIM kart, bilgisayar, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri ve 17 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

        Emniyete götürülen 13 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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