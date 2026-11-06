Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler Z.S.A, Y.E.A, S.B, B.K. ve A.A. yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 49 kilogram esrar, 1 kilo 504 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 700 mililitre amonyak ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.
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