Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler Z.S.A, Y.E.A, S.B, B.K. ve A.A. yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 49 kilogram esrar, 1 kilo 504 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 700 mililitre amonyak ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.A. adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Anamur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Anamur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Tarsus'ta hırsızlık şüphelileri 74 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        Tarsus'ta hırsızlık şüphelileri 74 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi
        Mersin'de kötü koku yayılan evden 2 ton çöp çıktı
        Mersin'de kötü koku yayılan evden 2 ton çöp çıktı
        Cingöz: COP31, nükleer enerjinin gelecekteki rolü önemli bir fırsat niteliğ...
        Cingöz: COP31, nükleer enerjinin gelecekteki rolü önemli bir fırsat niteliğ...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı
        MTSO yeni dönemde Mersin iş dünyasının önceliklerine odaklanacak
        MTSO yeni dönemde Mersin iş dünyasının önceliklerine odaklanacak