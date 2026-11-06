Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 49 kilogram esrar, 1 kilo 504 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 700 mililitre amonyak ve hassas terazi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

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