Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı
Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 145 şüpheliden 31'i tutuklandı.
Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 145 şüpheliden 31'i tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, 26 Ekim-1 Kasım'da emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 145 şüpheli gözaltına alındı.
Ev, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 bin 315 uyuşturucu hap, 16 kilo 129 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 145 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "Narko-Yetişkin" faaliyetleri kapsamında 2 bin 680 kişiye bilgilendirme yapıldı.
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