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        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 145 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı

        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 145 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, 26 Ekim-1 Kasım'da emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda 145 şüpheli gözaltına alındı.

        Ev, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 bin 315 uyuşturucu hap, 16 kilo 129 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 145 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "Narko-Yetişkin" faaliyetleri kapsamında 2 bin 680 kişiye bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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