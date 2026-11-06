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        MTSO yeni dönemde Mersin iş dünyasının önceliklerine odaklanacak

        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer ve Meclis Başkanı Hamit İzol, yeni dönemde Mersin iş dünyasının öncelikleri, kentin ekonomik potansiyeli ve yapılacak ortak çalışmalarla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        MTSO yeni dönemde Mersin iş dünyasının önceliklerine odaklanacak

        Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer ve Meclis Başkanı Hamit İzol, yeni dönemde Mersin iş dünyasının öncelikleri, kentin ekonomik potansiyeli ve yapılacak ortak çalışmalarla ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

        MTSO'nun seçimlerin ardından Ankara'daki ilk resmi temasında, yönetim kurulu üyeleri ile meclis divan üyeleri de yer aldı. Görüşmede, Mersin ekonomisinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik hedeflerin yanı sıra kentteki iş dünyasının beklentileri ele alındı.

        Yeni dönemde Mersin'in ekonomik potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi, iş dünyasının önceliklerinin hayata geçirilmesi ve TOBB ile yürütülebilecek ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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        TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da MTSO'nun yeni yönetimini tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Hisarcıklıoğlu, Mersin'in ekonomik ve sosyal gelişimi açısından yeni dönemde önemli çalışmalar gerçekleştirileceğine inandığını belirterek, "Mersin'in ekonomik ve sosyal gelişimi için yeni dönemde başarılı çalışmalara imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Seçimler şehrimiz ve camiamız için hayırlı olsun" dedi.

        MTSO yönetimi, yeni dönemde Mersin iş dünyasının taleplerinin ilgili platformlarda daha güçlü şekilde gündeme getirilmesi ve kentin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların sürdürülmesi hedefiyle çalışmalarını devam ettirecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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