Anamur'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, kenevir bitkisi yetiştirmede kullanılan düzenek, alkol üretiminde kullanılan malzemeler, 145 gram tütün ile karıştırılmış sentetik madde, 51 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, yürüttükleri çalışmaların ardından operasyon düzenledi.

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