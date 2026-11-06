Mersin'de kötü koku yayılan evden 2 ton çöp çıktı

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda adresten 2 ton atık çıkarıldı.

Kontrollerde, ikamette çok sayıda eskimiş kıyafet, mobilya, plastik malzeme ve evsel atık bulunduğunu belirledi.

Mezitli Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki apartmanın bir dairesinden kötü koku yayıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

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