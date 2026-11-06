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        Mersin'de kötü koku yayılan evden 2 ton çöp çıktı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde kötü koku yayılan bir evden 2 ton çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Mersin'de kötü koku yayılan evden 2 ton çöp çıktı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde kötü koku yayılan bir evden 2 ton çöp çıkarıldı.

        Mezitli Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki apartmanın bir dairesinden kötü koku yayıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

        İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca adrese giden ekipler, evde inceleme yaptı.

        Kontrollerde, ikamette çok sayıda eskimiş kıyafet, mobilya, plastik malzeme ve evsel atık bulunduğunu belirledi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda adresten 2 ton atık çıkarıldı.

        Çöpten arındırılan daire ilaçlanarak dezenfekte edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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