Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Tarsus'ta hırsızlık şüphelileri 74 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi

        Tarsus'ta hırsızlık şüphelileri 74 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 50 cumhuriyet altını, 50 bin TL ve kamera kayıt cihazının çalındığı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 74 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi ve parmak izi çalışmasıyla aydınlatıldı. Olayla ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Tarsus'ta hırsızlık şüphelileri 74 saatlik kamera incelemesiyle belirlendi

        Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 50 cumhuriyet altını, 50 bin TL ve kamera kayıt cihazının çalındığı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 74 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi ve parmak izi çalışmasıyla aydınlatıldı. Olayla ilgili 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından iş yeri sahibi, 50 cumhuriyet altını, 50 bin TL nakit para ile kamera kayıt cihazının çalındığını jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

        REKLAM

        74 saatlik görüntü incelendi

        Olayla ilgili çalışma yürüten JASAT ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarının toplam 74 saatlik görüntüsünü detaylı şekilde inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Ekiplerin yaptığı parmak izi incelemeleri de soruşturmaya katkı sağladı.

        Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, çalınan 50 cumhuriyet altınının 44’ü ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar iş yeri sahibine teslim edildi.

        Kimliği belirlenen 2 şüpheliden 1’i jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        REKLAM

        Firari şüphelinin yakalanması ve çalınan diğer malzemelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Mersin'de kötü koku yayılan evden 2 ton çöp çıktı
        Mersin'de kötü koku yayılan evden 2 ton çöp çıktı
        Cingöz: COP31, nükleer enerjinin gelecekteki rolü önemli bir fırsat niteliğ...
        Cingöz: COP31, nükleer enerjinin gelecekteki rolü önemli bir fırsat niteliğ...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında 31 şüpheli tutuklandı
        MTSO yeni dönemde Mersin iş dünyasının önceliklerine odaklanacak
        MTSO yeni dönemde Mersin iş dünyasının önceliklerine odaklanacak
        Kızılay'dan Bozyazı'da öğrencilere afet ve dayanışma eğitimi
        Kızılay'dan Bozyazı'da öğrencilere afet ve dayanışma eğitimi
        Silifke'de yanan alanlar minik ellerle yeniden yeşeriyor
        Silifke'de yanan alanlar minik ellerle yeniden yeşeriyor