Bakan Bayraktar: "Enerjide bağımsızlık bizim kızıl elmamız" "Türkiye'yi enerjide bağımsız ülke haline getirmeyi hedefliyoruz" "Akkuyu Nükleer Güç Santrali Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmayı ve kendi kendine yeten bir ülke haline gelmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bizim kızıl elmamız şu: Biz Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız bir ülke haline getirmek, kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bir dizi toplantı ve temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Bakan Bayraktar, ilk olarak Mersin Valiliğini ziyaret ederek Vali Atilla Toros ile görüştü. Bayraktar'a ziyaretinde AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır ile AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir eşlik etti. Bayraktar, valilik ziyaretinin ardından Suphi Öğretmenevinde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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"Mersin bir enerji şehri"

Toplantıda partililere hitap eden Bakan Bayraktar, Mersin'in Türkiye ekonomisinin önemli itici güçlerinden biri olduğunu söyledi. Mersin'in tarım ve sanayinin yanı sıra Türkiye'nin ihracat merkezlerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Mersin bir enerji şehri. Mersin, Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden bir tanesi. Mersin büyüdü, Türkiye büyüdü, bundan sonraki süreçte büyümeye devam edecek" diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının 24 yıllık dönemine de değinen Bayraktar, Türkiye'nin bu süreçte büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir ülke hedeflediklerini kaydetti. Bayraktar, 24 yıl önce Türk siyasi tarihinde çok önemli bir devrim gerçekleştiğini belirterek, "Bu süreçte hayal bile edilemeyecek şeyler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti teşkilatlarımızın büyük gayreti ile gerçeğe dönüştü. Türkiye büyüdü, Türkiye gelişti, Türkiye bugün dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline geldi. Dünyanın bölgesinde en güçlü ülkelerinden biri haline geldi ve adeta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yepyeni bir yüzyıl açılıyor. 2002'de Türkiye ekonomi 235 milyar dolardı, bugün 1.8 triyon dolar, inşallah 2027'de 2 trilyon doları haline geliyor. Kişi başı milli gelirimiz 20 bin doların üzerine çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Çok büyük işler yapıldığını ve başarıldığını söyleyen Bayraktar, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeni bir vizyon olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılında inşallah önümüzdeki 100 yılı Türkiye yüzyılı yapacak büyük bir vizyon var. Bu vizyonda inşallah herkese düşen işler var. Herkes üzerine düşeni harfiyen yerine getirdiğinde Türkiye çok büyük, çok daha güçlü bir ülke haline gelecek" şeklinde konuştu.

"Enerjinin yaklaşık yüzde 70'ini ithal ediyoruz"

Türkiye'nin 24 yılda enerji alanında da 4 kat büyüdüğünü dile getiren Bayraktar, üretim ve tüketim artarken enerji ihtiyacının da gelişen ve büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdüğünü söyledi. Türkiye'nin kullandığı enerjinin yaklaşık yüzde 70'inin ithalat yoluyla karşılandığını ifade eden Bayraktar, 2022 yılında enerji ithalatına 96,5 milyar dolar ödendiğini, yıllık enerji ithalat faturasının ise 6070 milyar dolar seviyelerinde olduğunu belirtti. Bayraktar, enerji bağımsızlığının Türkiye açısından stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız verdiklerini anlattı.

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Çamlıyayla'ya doğal gaz müjdesi

Mersin'de doğal gaz çalışmalarına da değinen Bayraktar, Çamlıyayla'nın doğal gaz konusunda geriye kalan tek ilçe olduğunu belirterek, "Çamlıyayla'da inşallah 2027 kışına doğalgazı buluşturacağız" dedi.

Türkiye'de 2002 yılında yalnızca 5 ilde doğal gaz bulunduğunu, bugün ise 81 ilin tamamına doğal gaz ulaştırıldığını ifade eden Bayraktar, bu yıl 1000'inci yerleşim yerine de doğal gaz götürüleceğini söyledi. Türkiye genelinde yaklaşık 250 bin kilometrelik doğal gaz boru hattı döşendiğini belirten Bayraktar, enerji arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla yerli kaynakların aranmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.

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"8 milyon ev kendi gazını kullanacak"

Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarında önemli bir noktaya geldiğini belirten Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen Sakarya Gaz Sahasından üretimin devam ettiğini söyledi. Bayraktar, "Bugün 4 milyon evde kendi doğalgazını kullanan bir ülke haline geldik. 2027'de 8 milyon evde kendi gazını kullanan bir Türkiye haline geleceğiz. Türkiye doğalgazda büyük bir destan yazıyor. Mavi Vatan birilerine göre masaldı, ama biz Mavi Vatan için destan yazdığımız bir yer olduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki çalışmaların devam ettiğini belirten Bayraktar, ikinci fazın tamamlanmasıyla üretimin daha da artırılacağını söyledi. Türkiye'nin kendi doğal gazını üretmesinin enerji ithalat faturasını azaltacağını ve arz güvenliğini güçlendireceğini ifade etti.

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"Somali'de petrol arayan bir Türkiye var"

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının yalnızca Karadeniz ile sınırlı olmadığını kaydeden Bayraktar, Akdeniz'de de arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Mersin Taşucu'ndan Çağrı Bey gemisinin Somali'ye uğurlandığını hatırlatan Bayraktar, "Şimdi Somali'de petrol arayan bir Türkiye var" dedi.

Türkiye'nin kendi gemileriyle petrol ve doğal gaz arama kapasitesini artırdığını belirten Bayraktar, Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han, Çağrı Bey ve Yıldırım gemileriyle dünyanın 4'üncü büyük filosuna sahip ülke haline geldiklerini ifade etti.

"Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık"

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Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine de değindi. Gabar'da Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin yapıldığını söyleyen Bayraktar, bölgede petrol üretiminin 100 bin varil seviyesine yaklaştığını belirtti. Terörsüz Türkiye hedefinin enerji ve ekonomik kalkınma açısından da önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, bölgede güvenliğin sağlanmasıyla petrol ve diğer doğal kaynakların araştırılmasının önünün açıldığını söyledi. Bayraktar, bölgede yeni keşifler ve yeni müjdelerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. Petrol çalışmalarının bölgeye ekonomik ve sosyal katkı sağladığını ifade eden Bayraktar, yaklaşık 4 bin gencin bu projelerde çalıştığını kaydetti. Bayraktar, "İnanıyorum ki, 'Terörsüz Türkiye' ile birlikte bölgenin ve ülkemizin potansiyeli çok daha üst noktalara gelecek" diye konuştu.

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Akkuyu'da sona gelindi

Bayraktar, konuşmasında Mersin'in enerji alanındaki en önemli projelerinden biri olan Akkuyu Nükleer Güç Santraline de geniş yer verdi. Akkuyu projesinin Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olduğunu belirten Bayraktar, santralin Türkiye'nin ilk nükleer elektrik üretim tesisi olacağını söyledi. Akkuyu'da çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Bayraktar, "Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, önümüzdeki aylarda inşallah Türkiye bu 70 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürecek" dedi.

Yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen projenin Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacağını belirten Bayraktar, Akkuyu'nun Cumhuriyet tarihinin tek sahadaki en büyük projelerinden biri olduğunu ifade etti.

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"Enerjide bağımsızlık bizim kızıl elmamız"

Türkiye'nin doğal gaz, petrol ve nükleer enerji alanlarında attığı adımların temel hedefinin enerji ithalatını azaltmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, konuşmasını enerji bağımsızlığı mesajıyla tamamladı. Bayraktar, "Bütün bu saydığım projeler Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını bitirmek, ödediğimiz faturayı biraz daha aşağı düşürmek için çok önemli projeler. Ama bizim kızıl elmamız şu: Biz Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız bir ülke haline getirmek, kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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Pandemiyle başlayan süreçten itibaren vatandaşların enerji faturalarındaki yükü azaltmak amacıyla destek programlarının uygulandığını belirten Bayraktar, doğalgaz faturalarının yüzde 63'ünün, elektrik faturalarının ise yaklaşık yüzde 55'inin devlet tarafından karşılandığını söyledi. Devletin vatandaşlara yönelik enerji desteklerini sürdürmeye devam edeceğini ifade eden Bayraktar, "Son 5 yılda bu desteklerin toplamı 74,9 milyar dolar. Yani neredeyse her yıl 15 milyar dolarlık destek kalemimiz var" dedi.

Bayraktar, sağlanan desteklerin vatandaşlar tarafından bilinmesinin önemine işaret ederek, AK Parti teşkilat mensuplarına enerji desteklerinin anlatılması konusunda çağrıda bulundu.