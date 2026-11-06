Bakan Bayraktar, Mersin'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki yeni yol haritası "Milli Enerji 2040"a ilişkin, "Yaklaşık 108 bin doğrudan istihdam, yaklaşık 250 bin kişiye de dolaylı iş sağlayacak çok önemli bir kalkınma hamlesinden bahsediyorum." dedi.

Bayraktar, kentteki programları kapsamında Mersin Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı.

Vali Atilla Toros ile basına kapalı görüşen Bayraktar, daha sonra Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Bayraktar, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti teşkilatlarının büyük gayretiyle "Yapılamaz" denilen şeylerin gerçeğe dönüştüğünü belirten Bayraktar, "Türkiye büyüdü, gelişti, bugün dünyanın en önemli, en büyük ekonomilerinden biri haline geldi. Dünyanın bölgesinde en güçlü ülkelerinden biri haline geldi. Adeta Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yepyeni bir yüzyıl açıldı." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin 235 milyar dolardan 1,8 trilyon dolara geldiğini dile getiren Bayraktar, gelecek yıl bunun 2 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Bayraktar, Mersin'in tarım ve sanayi şehri olmakla beraber Türkiye'nin ihracat merkezi olduğuna dikkati çekti.

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Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini vurgulayan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda herkes üzerine düşeni harfiyen yerine getirdiğinde Türkiye'nin, çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline geleceğini belirtti.

Bayraktar, Türkiye'nin 24 yılda enerjide yaklaşık 4 kat büyüdüğüne işaret ederek, ülkede hem enerji üretiminin hem de tüketiminin arttığını anlattı.

Doğal gazın önemine değinen Bayraktar, Mersin'in Çamlıyayla ilçesini de 2027'nin kışında doğal gazla buluşturacaklarının müjdesini verdi.

Bayraktar, Türkiye'de önemli devrimlerden birini de doğal gaz alanında yaptıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"2002 yılında Türkiye'de sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Bugün 81 ilde doğal gaz var. Bu sene 1000'inci yerleşim yerine yani ilçelerimizin dışında beldelere de doğal gazı götürdük. 1000'inci yerleşim yerine doğal gazı götüreceğiz. Cumhurbaşkanı'mız 2002'de dedi ki: 'Benim bu temiz, konforlu, rahat yakıtımı hanımefendilere, Anadolu'daki bütün evlere mutlaka götürmemiz lazım.' Bu hedefi ortaya koydu. O gün 5 ilde olan doğal gazı biz bugün 81 ile, işte Mersin'e, merkezine ve bütün ilçelerine inşallah 2027'de de son ilçeye de getirmek suretiyle tamamlamış olacağız."

- "Dünyanın 4. büyük filosuna sahip bir ülke haline geldik"

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Bayraktar, dünyanın etrafını 5,5 kez dolaşacak kadar doğal gaz şebekesi döşediklerini anlattı.

"Yerin altında 250 bin kilometre doğal gaz boru hattı var. Bunları yaptık ama diyoruz ki 'Bu doğal gazı biz ithal ediyoruz, dışarıdan getiriyoruz, muhtelif ülkelerden. O zaman doğal gazı kendi arayan, kendi bulan bir ülke olalım.' diye 10 yıl önce bir hedef koyduk." ifadelerini kullanan Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"İddialı bir hedef koyduk ama inanarak koyduk ve kendi gemilerimizle doğal gaz, petrol alalım diye bir yola çıktık. Şimdi Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han, Çağrı Bey ve Yıldırım gemilerimiz, beraber dünyanın 4. büyük filosuna sahip bir ülke haline geldik. Bize 'Arayamazsınız, arasanız da bulamazsınız.' derlerken biz, 2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptık. Adına 'Sakarya Gaz Sahası' dedik. Çok kısa bir sürede, dünyada rekor denilebilecek bir sürede biz, Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gazı ürettik ve bugün 4 milyon evde kendi doğal gazını kullanan bir ülke haline geldik."

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- "Türkiye, doğal gazda büyük bir destan yazıyor"

Bayraktar, 2027'de yeni aşamaya geçeceklerini vurguladı.

2027'ye geçmeden yani bu senenin sonunda Karadeniz'in ortasında ikinci fazın tamamlanacağına dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun alev kulesinde gazı yakacağız ve 4 milyon hane 2027'de 8 milyon haneye çıkacak. 8 milyon evde kendi gazını kullanan bir Türkiye haline geleceğiz. Dolayısıyla dünyada bu kadar büyük enerji krizleri varken yani paranızla bile doğal gazı, petrolü, mazotu bulamadığınız bir dünyada biz, kendi gazımızla hem ithalat kalemimizi düşüreceğiz hem de arz güvenliğimizi, 'Aman gazımız kesildi mi?' endişesi yaşamayacağız. Türkiye, doğal gazda büyük bir destan yazıyor. Mavi vatan birilerine göre masaldı... Biz, hep şunu söyledik: 'Mavi vatan, Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında bizim destan yazdığımız bir yerdir.' İnşallah Karadeniz'de, Akdeniz'de aramalara devam ediyoruz. Bundan birkaç ay önce birlikte Mersin Taşucu'ndan Çağrı Bey gemimizi törenle Somali'ye uğurladık. Şimdi Somali'de petrol arayan bir Türkiye var."

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İkinci projenin aynı zamanda Türkiye'nin Terörsüz Türkiye hedefi için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, Türkiye'de petrolün ve doğal gazın aranmadığı hiçbir yer bırakmayacaklarını söyledi.

Herkesin bildiği, adı terörle, kanla, gözyaşıyla anılan Gabar'da, Güneydoğu Anadolu'da 2021'de Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, şimdi Terörsüz Türkiye hedefiyle birçok alanda çok daha büyük bir potansiyeli hep birlikte ortaya çıkaracaklarını ifade etti.

Orada buldukları petrolün 100 bin varillere yaklaştığını kaydeden Bayraktar, "Yeni keşifler, yeni müjdeleri önümüzdeki günlerde inşallah sizlerle paylaşacağız ama şunu ifade etmem lazım, onun ekonomik getirisi kadar, o bölgede ortaya koyduğu katkı, sosyal katkı, gençlere istihdam katkısı... Yaklaşık 4 bine yakın genç kardeşimiz o dağlarda, o projelerde çalışıyor. Onun için Türkiye olarak Terörsüz Türkiye Projesi'ni mutlaka başarıyla tamamlamak zorundayız. İnanıyorum ki Terörsüz Türkiye ile beraber o bölgenin ve ülkemizin tüm potansiyeli çok daha büyük bir noktaya gelecek." diye konuştu.

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- "Türkiye, ilk nükleerden elektrik üretecek hale geldi"

Bayraktar, üçüncü projenin Mersin'i dünya ligine çıkaran, Türkiye'nin 70 yıllık rüyası, Mersin Akkuyu Nükleer Santral Projesi olduğunu dile getirdi.

Proje sahasında muazzam çalışmayla artık sona geldiklerini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye, ilk nükleerden elektrik üretecek hale geldi. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde, önümüzdeki aylarda inşallah Türkiye, bu 70 yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük dış sermaye yatırımı, Cumhuriyet tarihinin tek sahadaki en büyük projesi, yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yatırımla biz burada Türkiye'nin enerjisinin yüzde 10'unu karşılayacak tek başına bir santrali devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

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Bayraktar, bütün bu saydığı projelerin Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı bitirmek, ödedikleri faturayı biraz daha aşağı düşürmek için çok önemli olduğunu vurguladı.

- "Türkiye'nin enerjide bağımsızlık manifestosunu ilan ettik"

Bayraktar, Türkiye'yi mutlak surette enerjide bağımsız, kendi kendine yeten ülke haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

"Dün İstanbul'da Türkiye'nin enerjide bağımsızlık manifestosunu adeta hem Türkiye kamuoyuna hem de bütün dünyaya ilan ettik." diyen Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orada şunu söyledik: Bunu yapabilmemiz için 3 şeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi, elbette çok büyük bir yatırıma ihtiyaç var yani toplam yatırım bedeli bizim hesabımız 500 milyar dolar, 2040'a kadar Türkiye, bu alanlara yatırım yapacak. Yaklaşık 108 bin doğrudan istihdam, yaklaşık 250 bin kişiye de dolaylı iş sağlayacak çok önemli bir kalkınma hamlesinden bahsediyorum. İkinci ihtiyacımız olan şey insan kaynağı yani bunu insanımızla yapmamız lazım. İyi mühendislerimizle, teknisyenlerimizle, sondörlerimizle bizim inşallah insan kaynağına ihtiyacımız var ama hepsinden önemlisi, bizim bütün bunları yapmak için en önemli ihtiyacımız olan şey siyasi istikrar, kararlı, güçlü, dirayetli bir yönetim, istikrarlı bir siyasi iradeye ihtiyacımız var. O irade de AK Parti teşkilatlarında, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde mevcuttur. İnşallah biz bu yolda yani Türkiye'yi enerjide bağımsız kılacak yolda Cumhurbaşkanı'mızın arkasında gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

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Kendileri uzun uzun planlarını anlatırken vatandaşların günün sonunda "Bizim doğal gaz, elektrik faturaları ne olacak?" diye sorduklarına dikkati çeken Bayraktar, pandemi süreci, ardından dünyada yaşanan çatışma ve savaşlara işaret etti.

Enerjide kendi kendine yeten ülke olmanın önemini vurgulayan Bayraktar, "O pandemiyle başlayan süreçle birlikte biz vatandaşlarımızın enerjideki bu faturalarının yüklerini almak için destek programları başlattık. Bu program o günden bugüne devam ediyor yani sizin evinizdeki doğal gaz faturasının yüzde 63'ü yani 1000 liralık faturanın 630 lirasını doğal gazda bugün devlet karşılıyor. Elektrikte 1000 liranın neredeyse 550 lirasını, yüzde 55'ini devlet olarak biz karşılıyoruz. Elbette bu desteklere yani vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Son 5 yılda bu desteklerin toplamı 74,9 milyar dolar yani neredeyse her yıl 15 milyar dolar destek kalemimiz var." ifadelerini kullandı.

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Gerçekten ihtiyaç sahibi, dar ve sabit gelirli, en düşük emekli maaşı alan vatandaşların enerji giderlerini desteklemeleri gerektiğinin altını çizen Bayraktar, "Dolayısıyla bu desteklere devam edeceğiz ama bunları bilmemiz ve doğru anlatmamız da fevkalade önem taşıyor." dedi.

Toplantıda AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır ile AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de konuşma yaptı.