Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 06.11.2026 - 23:00 Güncelleme:
Mersin'in Mut ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K. idaresindeki 42 EB 444 plakalı otomobil ile R.Ç'nin kullandığı 70 ABB 560 plakalı otomobil Mut-Karaman kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ö.B.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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