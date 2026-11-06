Mersin'de 5. Uluslararası Tarsus Festivali başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Uluslararası Tarsus Festivali" başladı.

Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen festival kortejinde Ukrayna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Özbekistan'dan gelen gruplar gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, açılışta yaptığı konuşmada, Tarsus'un tarihine, kültürüne, sanatına ve güzelliklerine yakışan bir festivalde vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da festivalin ilçenin binlerce yıllık tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini daha geniş kitlelere tanıtma imkanı sunduğunu belirtti.

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Festival, 8 Kasım'a kadar atölye çalışmaları, tiyatro ve dans gösterileri, gastronomi sunumları, edebiyat söyleşileri, konserler ve ücretsiz şehir turlarıyla devam edecek.