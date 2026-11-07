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        Mezitli'ye bin 900 kişilik Hz. Ebubekir Camii yapılacak

        Mersin'in Mezitli ilçesinde, ibadet alanının yanı sıra eğitim ve sosyal hizmet birimlerini de bünyesinde barındıracak Hz. Ebubekir Camii Projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 14:42 Güncelleme:
        Mezitli'ye bin 900 kişilik Hz. Ebubekir Camii yapılacak

        Mersin’in Mezitli ilçesinde, ibadet alanının yanı sıra eğitim ve sosyal hizmet birimlerini de bünyesinde barındıracak Hz. Ebubekir Camii Projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

        Mezitli İlçe Müftülüğü öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip bir kompleks oluşturulması planlanıyor. Projede 1.900 kişilik ibadet kapasitesine sahip caminin yanı sıra Kur’an kursları, Gençlik Okuma Salonu, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ile çok amaçlı salonun da yer alması öngörülüyor.

        İbadetin yanı sıra eğitim ve sosyal hizmet alanları da bulunacak

        Hz. Ebubekir Camii Projesi ile yalnızca bir ibadethane değil, gençlerin ve ailelerin de faydalanabileceği bir ilim ve irfan merkezi oluşturulması amaçlanıyor. Proje bünyesinde yer alacak eğitim ve rehberlik alanlarıyla gelecek nesillerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

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        Mezitli İlçe Müftüsü Recep Çarpar, projeye ilişkin açıklamasında hayırseverlere destek çağrısında bulundu. Tevbe Suresinin 18. ayetine de atıfta bulunan Çarpar, caminin ilçeye kalıcı bir eser olarak kazandırılmasını istediklerini belirtti.

        Çarpar, "Mezitli'mize sadece bir cami değil, gelecek nesillerimize miras bırakacağımız bir ilim ve irfan merkezi kazandırmak istiyoruz. Bu güzel eserin yapımında her bir vatandaşımızın katkısı, her bir hayırseverimizin desteği bizim için çok kıymetlidir. Gelin, hep birlikte bu güzel eseri ilçemize kazandıralım. Rabbim yapılan ve yapılacak bütün hayırları kabul eylesin" dedi.

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        Hayırseverlerin desteği bekleniyor

        Projenin hayata geçirilmesi için hayırseverlerin destekleri beklenirken, bağış yapmak isteyenler için Türkiye Diyanet Vakfı Mezitli Şubesi ile Hz. Ebubekir Cami Yaptırma Derneği adına hesap bilgileri paylaşıldı.

        Yetkililer, bağış işlemleri öncesinde IBAN ve hesap sahipliği bilgilerinin ilgili kurumlardan teyit edilmesi gerektiğini belirtti.

        Tamamlandığında Hz. Ebubekir Camiinin Mezitli’nin ibadet hayatının yanı sıra eğitim ve sosyal yaşamına da katkı sunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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