AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Mersin'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi haline getireceksek bu Anayasa'yla bizim yol yürümemiz çok zordur. Sivil, demokrat yeni bir anayasaya ihtiyacımız vardır." dedi.

Yayman, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Mersin İl Başkanlığınca Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen Basın Buluşması programına katıldı.

Burada konuşan Yayman, AK Parti'nin krizlerle mücadele ederek bu noktaya geldiğini söyledi.

Fon meselesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Yayman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mızın söylediği gibi biz bunu da aşacağız çünkü AK Parti '3 Y' ile kurulmuştur. Yasaklarla mücadele etmek, sessiz devrimler başarmıştır. Yoksullukla mücadele etmek, Türkiye'de kişi başına düşen milli geliri 20 bin dolara getirmiştir. Yeter mi? Yetmez. İnşallah 30 bin dolara çıkartmamız lazım. Yolsuzlukla mücadele için kurulmuştur. AK Parti kurulduğunda sahip olduğu değerlere bugün de sahiptir. Daha fazla sahip çıkacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle haramla helali birbirine karıştıranla yol yürümeyiz. Kendi nefsini, kendi şahsi ikbalini, kendi kariyerini partimizin Cumhur İttifakı'nın ve davamızın üzerinde görenlerle yol yürümeyiz."

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Yayman, dünyaya, bölgeye, İslam dünyasına örnek ve rol model olacak AK Parti davasını hiç kimsenin kirletmeye hakkının olmadığını belirterek, davalarının lekelenmesine asla müsaade etmediklerini vurguladı.

AK Parti'nin masada değil sahada siyaset yaptığını ifade eden Yayman, partilerinin kurulduğundan bu yana çok sayıda önemli projeyi hayata geçirdiğini dile getirdi.

- "Bizim bir siyasi partiler kanunu yapmamız lazım"

Türkiye'de bugün en önemli konulardan birinin yeni bir anayasa yapılması olduğuna değinen Yayman, şöyle devam etti:

"Zaman, dünya, siyasetin sosyolojisi ve şartlar değişmiştir. Türkiye'de bugün tam 196 siyasi parti var. Tabiri caizse bir siyasi parti enflasyonu yaşanmaktadır. Dolayısıyla bizim bir siyasi partiler kanunu yapmamız lazım. Siyasetin finansmanı meselesi Türk siyasetinde çok konuşulan, tartışılan meselelerden bir tanesi. Siyasetin finansmanı meselesini bizim mutlaka ele almamız lazım. İşte yaşadığımız tartışmaları görüyoruz. Seçim kanununu değişen şartlara uygun biçimde yeniden ele almamız lazım ve bütün bunlara bağlı olarak Türkiye'nin yazılımını, devletin yazılımını güncellememiz lazım. Eğer 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaksa ve biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi haline getireceksek bu Anayasa'yla bizim yol yürümemiz çok zordur. Sivil, demokrat yeni bir anayasaya ihtiyacımız vardır."

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Yayman, emeklinin, dar gelirlinin, işçinin, çiftçinin, narenciye üreticisinin, ev hanımlarının problemini bildiklerini dile getirdi.

- "Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden birisi haline getireceğiz"

Türkiye'yi ikinci 25 yılda küresel devlet haline getireceklerini vurgulayan Yayman, "Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden birisi haline getireceğiz. Şundan bir şüpheniz olmasın. Türkiye düne göre çok iyi bir noktadadır. Yarın çok daha iyi bir noktada olacaktır. Türkiye, milletimiz ve geleceğimiz hakkında iyimseriz." diye konuştu.

Yayman, Türkiye Yüzyılı programı kapsamında kentte çeşitli programların yapılacağını belirterek, programlar kapsamında esnafın ve vatandaşların problemlerini tespit edip genel merkeze ileteceklerini anlattı.

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AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Türkiye'nin her yerinde AK Parti'nin varlığını ortaya koyduklarını ve toplumla güçlü şekilde iletişim kurduklarını ifade etti.

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir de Mersin teşkilatı olarak bu yıl 16 bin 800 yeni üyeyle kentte ailelerini büyüttüklerini, güçlerine güç katarak kutlu yürüyüşlerine devam ettiklerini kaydetti.

Programa AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Hasan Ufuk Çakır ile MYK üyeleri, partililer ve diğer ilgililer katıldı.