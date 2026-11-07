Tarsus Festivali 385 stantla kapılarını açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Tarsus Festivali, yoğun katılım ve renkli görüntülerle başladı. Festival kapsamında kurulan 385 stantta yerel üretici ve esnaf, yöresel ürünlerini binlerce ziyaretçiyle buluşturdu.

Tarsus’un farklı noktalarında kurulan stantlarda Karakuş Tatlısı, fındık lahmacun, mantar tantuni, humus, kerebiç, Sarıulak Zeytini, pestil ve yöresel balların yanı sıra doğal sabun, örgü ve iğne oyası gibi el emeği ürünler de sergilendi.

Festivalin, yöresel ürünlerin tanıtılmasının yanı sıra üretici ve esnafa ekonomik hareketlilik sağladığı belirtildi. Özellikle üretici kadınlar, ürünlerini farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen ziyaretçilere tanıtma ve yeni müşterilerle buluşma fırsatı yakaladı.

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Festivalde yer alan üreticiler de organizasyonun kendilerine ekonomik ve sosyal açıdan katkı sunduğunu ifade etti. Üretici kadınlardan Güzide Tatlı, festival sayesinde hem sosyalleştiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını belirtirken, Ceyda Özçürümez ise Büyükşehir Belediyesi kurslarıyla başladığı üretim yolculuğunu festival stantlarında sürdürdüğünü söyledi.

Ziyaretçiler de festivalin Tarsus’un tanıtımına ve sosyal yaşama katkı sunduğunu dile getirdi. Farklı şehirlerden gelen vatandaşlar, yöresel ürünleri deneyimleme ve üreticilerle bir araya gelme fırsatı buldu.

Üç gün sürecek festival boyunca düzenlenecek etkinliklerle Tarsus’un kültürel ve gastronomik değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.