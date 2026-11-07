Mersin Üniversitesi Hastanesi sağlık turizminde uluslararası hedeflerini büyütüyor

Mersin Üniversitesi Hastanesi, Türkiye’nin sağlık turizminde uluslararası alandaki gücünü artırmaya yönelik hedefleri doğrultusunda, akademik birikimi, ileri teknolojiye dayalı sağlık altyapısı ve profesyonel sağlık turizmi hizmetleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Türkiye’nin sağlık turizminde dünya çapında güçlü bir konuma ulaşma hedefi doğrultusunda üniversite hastanesinde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşar, sağlık turizmini üniversitenin öncelikli gelişim alanlarından biri olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık alanında hayata geçirilen yatırımların ve belirlenen stratejik hedeflerin Türkiye’nin uluslararası sağlık hizmetlerindeki konumunu güçlendirdiğine dikkat çeken Yaşar, üniversite hastanelerinin bilimsel birikimleri ve ileri düzey tedavi olanaklarıyla bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

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Uluslararası sağlık hizmetlerinde yeni hedefler

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı kapsamında HealthTürkiye markasının küresel ölçekte güçlendirilmesi, uluslararası tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinde uluslararası iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

Mersin Üniversitesi Hastanesi de bu hedefler doğrultusunda sahip olduğu akademik ve teknolojik olanakları uluslararası hastaların hizmetine sunarak Türkiye’nin sağlık turizmindeki gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Rektör Yaşar, üniversite yönetimi olarak hastanenin sağlık turizmi kapasitesinin geliştirilmesine, teknolojik altyapısının güçlendirilmesine ve uluslararası tanınırlığının artırılmasına yönelik çalışmalara önem verdiklerini kaydetti. Yaşar, hastanenin yalnızca Mersin ve çevre illere hizmet veren bir sağlık kuruluşu olmanın ötesinde, farklı ülkelerden hastaların güvenle başvurabileceği güçlü bir üniversite hastanesi kimliğini geliştirmesinin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.

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Birçok branşta uluslararası hastalara hizmet

Mersin Üniversitesi Hastanesi; farklı uzmanlık alanlarındaki akademik bilgi birikimi, modern tanı ve tedavi sistemleri, multidisipliner çalışma anlayışı ve gelişmiş sağlık altyapısıyla uluslararası sağlık hizmetlerinde önemli bir potansiyel taşıyor.

Hastanede onkoloji, kardiyoloji, organ ve doku nakli, ileri cerrahi uygulamalar, kadın hastalıkları ve doğum, obezite cerrahisi ve estetik cerrahi gibi birçok alanda nitelikli sağlık hizmeti sunuluyor.

Üniversite yönetiminin desteğiyle sürdürülen teknolojik yatırımlar ve sağlık hizmetlerinde kaliteyi geliştirmeye yönelik çalışmaların da hastanenin ulusal ve uluslararası alandaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağladığı belirtildi.

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Uluslararası hastalara kapsamlı hizmet

Mersin Üniversitesi Hastanesi Sağlık Turizmi Birimi ise yurt dışından başvuran hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Hastaların ilk iletişim aşamasından tedavi planlamasına, ilgili kliniklerle koordinasyondan tercümanlık, ulaşım ve konaklama organizasyonlarına kadar birçok süreç birimin koordinasyonunda yürütülüyor.

Farklı ülkelerden gelen hastaların dilsel, kültürel ve bireysel ihtiyaçlarının da gözetildiği hizmet anlayışıyla, tıbbi tedavi sürecinin güvenilir, erişilebilir ve konforlu bir deneyime dönüştürülmesi hedefleniyor.

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Sağlık Turizmi Birim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Aytan’ın koordinasyonunda yürütülen uluslararası tanıtım ve iş birliği çalışmaları kapsamında Kazakistan ve Almanya’da düzenlenen uluslararası sağlık turizmi fuarlarına katılım sağlandığı bildirildi. Bu çalışmalarla hastanenin sağlık hizmetlerinin farklı ülkelerde tanıtılması ve yeni iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

"Ülkemizin sağlık alanındaki gücünü uluslararası platformlara taşımayı önemsiyoruz"

Sağlık turizminin yalnızca sağlık hizmeti sunumuyla sınırlı olmadığını, bilimsel gelişim, uluslararası iş birlikleri ve ülke ekonomisine katkı bakımından da stratejik önem taşıdığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Üniversitesi Hastanesinin bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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Üniversitenin bilimsel gücünü hastanenin teknolojik olanakları ve sağlık turizmi alanındaki kurumsal deneyimiyle bir araya getirmenin önemine dikkat çeken Yaşar, uluslararası hasta hizmetlerinde kalite, güven ve sürdürülebilirliğin temel öncelikler olduğunu belirtti.

Mersin Üniversitesi Hastanesinin, Cumhurbaşkanlığı tarafından ortaya konulan sağlık turizmi hedefleri, Sağlık Bakanlığının uluslararası sağlık hizmetlerine yönelik çalışmaları ve üniversite yönetiminin desteği doğrultusunda Türkiye’nin sağlık alanındaki başarılarını uluslararası platformlarda temsil eden güçlü merkezlerden biri olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.