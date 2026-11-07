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        Çimsa ÇBK Mersin - Nesibe Aydın Okulları: 71-73

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Çimsa ÇBK Mersin - Nesibe Aydın Okulları: 71-73

        SALON: Servet Tazegül

        HAKEMLER: Burak Anlatıcı, Yasin Kahraman, Sezer Bor

        ÇİMSA ÇBK MERSİN: Leite 16, Thomas 15, Sinem Ataş 2, Beren Burke 14, Esra Ural 4, Büşra Akbaş, Azra Erçelik, lagupova 4, Diaby 16

        NESİBE AYDIN OKULLARI: Harmon 4, Nelson 6, Tuba Poyraz 19, Beers 10, Yağmur Önal 21, Ivanova 2, Begic 8, Büşra Akgün 3

        1’İNCİ PERİYOT: 15-25

        DEVRE: 27-50

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-62

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7’nci haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Nesibe Aydın Okulları’nı ağırladı. Karşılaşmayı 73-71’lik skorla konuk ekip Nesibe Aydın Okulları kazandı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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