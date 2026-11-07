Çimsa ÇBK Mersin - Nesibe Aydın Okulları: 71-73
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Burak Anlatıcı, Yasin Kahraman, Sezer Bor
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Leite 16, Thomas 15, Sinem Ataş 2, Beren Burke 14, Esra Ural 4, Büşra Akbaş, Azra Erçelik, lagupova 4, Diaby 16
NESİBE AYDIN OKULLARI: Harmon 4, Nelson 6, Tuba Poyraz 19, Beers 10, Yağmur Önal 21, Ivanova 2, Begic 8, Büşra Akgün 3
1’İNCİ PERİYOT: 15-25
DEVRE: 27-50
3’ÜNCÜ PERİYOT: 51-62
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7’nci haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Nesibe Aydın Okulları’nı ağırladı. Karşılaşmayı 73-71’lik skorla konuk ekip Nesibe Aydın Okulları kazandı.
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