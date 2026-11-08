Tarsus'ta festival coşkusu son günde de devam etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, son gününde de sanat, kültür, müzik ve eğlence etkinlikleriyle vatandaşları buluşturdu.

Tarsus’un farklı noktalarında gerçekleştirilen tiyatro, atölye, söyleşi, dans ve gastronomi etkinlikleri yoğun ilgi görürken, Rusya, Özbekistan ve Gürcistan’dan gelen dans gruplarının gösterileri festivale renk kattı. Festival kapsamında açılan sergiler, üretici stantları ve pazarlar da ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Çocukların da çeşitli atölye ve interaktif etkinliklerle doyasıya eğlendiği festivalde vatandaşlar, Tarsus’un tarihi ve kültürel mekanlarını da gezme fırsatı buldu. 3 gün süren festival, kentin kültürel zenginliklerini sanat ve eğlenceyle buluşturarak sona erdi.