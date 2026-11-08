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        Tarsus Festivalinin ikinci gününde kültür, sanat ve müzik buluştu

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, ikinci gününde de kültür, sanat, gastronomi ve müzik etkinlikleriyle devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Tarsus Festivalinin ikinci gününde kültür, sanat ve müzik buluştu

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, ikinci gününde de kültür, sanat, gastronomi ve müzik etkinlikleriyle devam etti.

        Festival kapsamında Tarsus’un farklı noktalarında açılan sergiler sanatseverlerden ilgi görürken, Yarenlik Alanında uluslararası dans gösterileri ve konserler düzenlendi. Gürcistan, Özbekistan, KKTC, Ukrayna ve Kuzey Makedonya’dan gelen gruplar sahne alırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu da gösterileriyle programa eşlik etti.

        Yarenlik Alanındaki dans gösterilerinin ardından KKTC Grup Retro ve D Lider sahne aldı. Gecenin sonunda ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası konser verdi. Vatandaşlar, seslendirilen eserler eşliğinde müzik dolu bir akşam yaşadı.

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        Tarihi meydanlarda yöresel lezzetler tanıtıldı

        Festival kapsamında Kubat Paşa Meydanında Slow Food Yeryüzü Pazarı, Kırkkaşık Bedesteni ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası arasında Ekolojik Pazar, İnsan Hakları Meydanında ise Kadın Üretici Stantları kuruldu. Etkinliklerde yöresel ürünler ve Tarsus’un geleneksel mutfak kültürüne ait lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Festivalde ayrıca resim, fotoğraf ve sulu boya sergileri sanatseverlerle buluştu. Tarsus’un unutulmaya yüz tutmuş gastronomi değerlerini konu alan çalışmalar da yoğun ilgi gördü.

        Festival alanında çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kültür Parkta kurulan oyun ve eğlence alanlarında çocuklar interaktif oyun, dans, karaoke ve çeşitli atölyelere katılırken, sahnelenen çocuk oyunuyla da tiyatroyla buluştu.

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        Festivalin ikinci gününde vatandaşlar da etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tarsus’un gastronomi kültürünün tanıtılmasının kente önemli katkı sağladığını belirten vatandaşlar, festivalin renkli etkinliklerle devam etmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

        678 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Tarsus Festivali, kültür, sanat, gastronomi ve müzik etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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