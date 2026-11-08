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        Başkan Vekili Genç, Tarsus Festivali'nin ikinci gününde vatandaşlarla buluştu

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, '5. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci gününde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Genç, sanat sergilerinden dans gösterilerine, kültürel söyleşilerden yerel üretici stantlarına kadar festival kapsamında düzenlenen etkinlikleri takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Başkan Vekili Genç, Tarsus Festivali'nin ikinci gününde vatandaşlarla buluştu

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, ‘5. Uluslararası Tarsus Festivali’nin ikinci gününde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Genç, sanat sergilerinden dans gösterilerine, kültürel söyleşilerden yerel üretici stantlarına kadar festival kapsamında düzenlenen etkinlikleri takip etti.

        Festivalin ikinci gününde ilk olarak Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nda (TADEKA) düzenlenen ‘Suyun Dansı Sulu Boya Sergisi’ni ziyaret eden Genç’e, TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu Sözcüsü Sema Tüfekçi eşlik etti. Tüfekçi, sergide yer alan eserler hakkında Genç’e bilgi verdi. Bengisu Bayram, Hasan Uğur Abaoğlu, Hüseyin Sönmez, Sema Tüfekçi ve Zehra Carus’un eserlerinin yer aldığı sergide ödüllü çalışmalar da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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        Ziyaret sırasında sanatçılar, TADEKA’nın Tarsus’un sanat hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, sanatçıların eserlerini sergilemelerine imkan sağlayan belediyenin katkılarından dolayı Genç’e teşekkür etti. Genç de sanatın özellikle zor dönemlerde insanlara nefes alabilecekleri bir alan sunduğunu ifade ederek sanatçılara çalışmalarında başarılar diledi.

        Yarenlik Alanı’nda renkli gösteriler

        Sergi ziyaretinin ardından Yarenlik Alanı’na geçen Genç, burada ‘Sen de Tarsus’a Renk Kat’ temasıyla hazırlanan interaktif sanat projesi alanını ziyaret etti. Daha sonra Özbekistan’dan festivale katılan Tomosha Çocuk Müzikal Tiyatrosu Grubu’nun yöresel dans gösterileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) kardeş şehir Gazimağusa Halk Dansları Derneği’nin performansını izledi.

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        Gösterilerin ardından KKTC, Özbekistan, Ukrayna ve Kuzey Makedonya’dan festivale katılan gruplar tarafından Genç’e çeşitli hediyeler takdim edildi. Çocuk ve gençlerin de katıldığı gösterilerde renkli görüntüler ortaya çıktı.

        Tarsus’un kültürel mirası konuşuldu

        Genç, festival kapsamında Tarsus Müzesi’nde düzenlenen ‘Bölgesel Bir Kültürel Gelecek Vizyonu ve Ütopyası Üzerine’ başlıklı söyleşiye de katıldı. Hatice Karataş’ın moderatörlüğündeki söyleşide Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezi Kurucusu ve Yöneticisi Helün Fırat, Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ile sanatçı ve sanat eğitmeni Nini Sultan Önözden konuşmacı olarak yer aldı.

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        Söyleşide Tarsus’un tarihsel geçmişi, bölgedeki konumu ve sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikler ele alınırken, kentin kültürel mirasının geleceğe taşınmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Yerel üreticilerle bir araya geldi

        Festival kapsamında Kubatpaşa’da kurulan üretici kadın stantları ile Slow Food Yeryüzü Pazarı’nı da ziyaret eden Genç, yerel üreticilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üreticilere bol ve bereketli kazançlar dileyen Genç’e, üreticiler de ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek görevinde başarılar diledi.

        Üreticiler ve festivale katılan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Tarsus’a böyle bir festival kazandırmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar, Seçer’in bir an önce görevine dönmesi temennisinde bulunarak, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı kentlerine ve demokratik iradelerine sahip çıkacaklarını ifade etti.

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        Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç ise kendilerine emanet edilen görevi en iyi şekilde sürdüreceklerini ve bu emanete sahip çıkacaklarını belirtti.

        Genç’in festival kapsamındaki programı, Kubatpaşa Medresesi’nde düzenlenen ‘Anadolu Kapıları Koleksiyonu Tarsus Serisi Sergisi’ni ziyaret ederek eserleri incelemesiyle sona erdi.

        Festivalin ikinci gününde de sanat, kültür, müzik ve yerel üretim odaklı etkinlikler vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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