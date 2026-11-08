Mersin'de kayıp Alzheimer hastası, 3 gündür aranıyor

İlçeye bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde, 3 gün önce gece saatlerinde kızının evinden çıktığı öğrenilen Alzheimer hastası Cennet Değirmen’den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Aramaya AFAD ve jandarma ekipleri ile bölge halkı da katıldı. Değirmen'i arama çalışmaları sürüyor.

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