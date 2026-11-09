5. Uluslararası Tarsus Festivali esnafa nefes aldırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerle esnafın ve yerel üreticilerin yüzünü güldürdü. Festival süresince satışların arttığını belirten esnaf, etkinliğin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, kentin kültürel ve sosyal yaşamına renk katarken esnafın ve yerel üreticilerin de yüzünü güldürdü. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerle hareketlenen Tarsus'ta, festival süresince esnafın iş hacmi arttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantlarda ürünlerini satışa sunan, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yerel üreticiler de festivalin ekonomik hareketliliğinden payını aldı. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapan festival, Tarsus sokaklarına canlılık getirirken kent esnafına ve yerel üreticilere de ekonomik hareketlilik sağladı.

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Festival bereketi Tarsus esnafının yüzünü güldürdü

Festival kapsamında kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Tarsus'un tarihi sokaklarını ve kültürel değerlerini keşfederken kent esnafından da alışveriş yaptı. Özellikle yemeiçme işletmeleri, kafeler, restoranlar ve yerel ürün satışı yapan esnaf, festivalin oluşturduğu yoğunluktan olumlu etkilendi.

"Festival sayesinde esnaf nefes alıyor"

Festivalin hareketli geçtiğini söyleyen ve görüşlerini paylaşan Mehmet Binici, "Festival yine hareketli geçiyor. Fakat Başkanımız başımızda olmadığı için geçen seneye göre biraz buruk ve hüzünlü geçiyor diyelim. Yoğun bir topluluk var. Esnafa nefes aldırıyor. Ekonomik olarak bize çok katkısı var. Yani şu civarda şu festivale katılıp da ‘iş yapmıyorum, para kazanmıyorum' diyen esnaf yalan söyler. Şu ekonomik sıkıntıların içerisinde bu festivali düzenleyip de esnafa nefes aldıran Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

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Tarsuslu esnaf Metehan Fesli, festivalle birlikte hem sokakların hem de satışların hareketlendiğini söyleyerek, "Farklı yüzler ve farklı insanlar görüyoruz. Bizim için de güzel oluyor, satışlarımız artıyor. Normalde de bizim burası biraz hareketli bir sokak. Ama böyle günler tuzlu biberi oluyor, daha da güzel oluyor. Festivalin sürmesini hatta yılda 2 kez olmasını isterim" dedi.