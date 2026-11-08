Mersin'de yapılan Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erdi
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası tamamlandı.
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Satranç Federasyonunca Silifke ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda organize edilen şampiyonaya 26 ilden 110 sporcu katıldı.
Görme engelli sporcular, 6 gün süren organizasyonda madalya mücadelesi verdi.
Final müsabakalarının ardından dereceye girenlere 200 bin lira ödül dağıtıldı.
Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şunlar:
- Genel sıralama:
1. Meriç Pehlivan
2. Ünal Dönmez
3. Süleyman Saltık
- Kadınlar:
1. Büşra Öztürk
2. Esra İnpınar
3. Rabia Doğan
- Maksimum ratingi 1499 ve altı olanlar:
1. Fatih Veliler
2. Büşra Öztürk
3. Üsame Kanadıkırık
- 20 yaş ve altı:
1. Meriç Pehlivan
2. Kerem Veliler
3. Fatih Veliler
- 50 yaş ve üzeri:
1. İbrahim Dal
2. Selim Eyüp Altınok
3. Osman Kerim Altınok
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