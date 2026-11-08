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        Mersin'de temizlik yaparken çatıdan düşen 2 işçi öldü

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir fabrikanın çatısında temizlik yaparken dengelerini kaybederek düşen işçiler Ali Bolat (40) ile Ahmet D. hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Mersin'de temizlik yaparken çatıdan düşen 2 işçi öldü

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir fabrikanın çatısında temizlik yaparken dengelerini kaybederek düşen işçiler Ali Bolat (40) ile Ahmet D. hayatını kaybetti.

        Olay, 6 Kasım'da ilçedeki Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı fabrikasının çatısında temizlik yapan işçilerden Ali Bolat ile Ahmet D., dengelerini kaybederek 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçileri ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Bolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolat'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

        Durumu ağırlaşan Ahmet D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet D. de bugün hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, bazı fabrika yetkililerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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