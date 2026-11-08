Mersin'de temizlik yaparken çatıdan düşen 2 işçi öldü

Durumu ağırlaşan Ahmet D., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet D. de bugün hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, bazı fabrika yetkililerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, 6 Kasım'da ilçedeki Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Alçı fabrikasının çatısında temizlik yapan işçilerden Ali Bolat ile Ahmet D., dengelerini kaybederek 20 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan işçileri ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Bolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolat'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir fabrikanın çatısında temizlik yaparken dengelerini kaybederek düşen işçiler Ali Bolat (40) ile Ahmet D. hayatını kaybetti.

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