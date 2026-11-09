DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2
Giriş: 09.11.2026 - 13:18 Güncelleme:
1- CEVDET YILMAZ: TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 2025 YILINDA YAKLAŞIK 53 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTIR
Canan İLARSLAN- Uğurcan TANMAN / İSTANBUL,
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