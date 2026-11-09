Mersin'de 1 haftada 1080 araç trafikten menedildi
Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 136 bin 207 araçtan 1080'i trafikten menedildi.
Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 136 bin 207 araçtan 1080'i trafikten menedildi.
Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 2-8 Kasım'da çeşitli denetimler gerçekleştirildi.
Denetimlerde, 136 bin 207 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1080 aracı trafikten menetti.
Söz konusu tarihlerde, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya aranması olan 1119 kişi de yakalandı.
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