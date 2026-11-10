Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat'tan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Fırat, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle andığını belirtti.

        Atatürk'ün en büyük idealinin Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu ifade eden Fırat, şunları kaydetti:

        "Bizler de Atatürk'ün gösterdiği istikamet doğrultusunda cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bizlere düşen en büyük görev, cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için azimle çalışmaktır. Aramızdan ayrılışının 88'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar

        Benzer Haberler

        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü me...
        Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü me...
        Mersin'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor
        Mersin'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor
        Başkan Vekili Genç: "Aşırı yağışların yol açtığı sorunları hep birlikte çöz...
        Başkan Vekili Genç: "Aşırı yağışların yol açtığı sorunları hep birlikte çöz...
        Mersin ilçe protokolünden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Mersin ilçe protokolünden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Mezitli'de kasaplara yönelik denetimler sürüyor
        Mezitli'de kasaplara yönelik denetimler sürüyor