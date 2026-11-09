Mersin'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Kurtsuyu Mahallesi'nde ikamet eden ve 5 Kasım'da kaybolan Değirmen için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde arama yapıldı.
Ekipler, Göksu Irmağı ve çevresinde ise dron ile havadan tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri ve bölge sakinleri de arama çalışmalarına destek veriyor.
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