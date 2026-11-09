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        Başkan Vekili Genç: "Aşırı yağışların yol açtığı sorunları hep birlikte çözeceğiz"

        Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında 92 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 13 ilçenin 2027 yılı bütçeleri ilgili komisyona havale edilirken, kentte etkili olan aşırı yağışların ardından yaşanan su baskınları da gündeme geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:36 Güncelleme:
        Başkan Vekili Genç: "Aşırı yağışların yol açtığı sorunları hep birlikte çözeceğiz"

        Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında 92 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 13 ilçenin 2027 yılı bütçeleri ilgili komisyona havale edilirken, kentte etkili olan aşırı yağışların ardından yaşanan su baskınları da gündeme geldi.

        Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda düzenlenen toplantıda, komisyonlara havale edilen 10, birimlerden gelen 81 ve gündem rışı 1 olmak üzere toplam 92 madde görüşüldü.

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        "10 Kasım, halkın iradesine olan inancını geleceğe taşıma sorumluluğumuzu da hatırlatan bir gündür"

        Sözlerine 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne ilişkin konuşarak başlayan Başkan Vekili Genç, "Yarın, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü. 10 Kasım, bizler için yalnızca Atatürk’ü andığımız bir gün değil, O’nun cumhuriyete, demokrasiye, adalete ve halkın iradesine olan inancını geleceğe taşıma sorumluluğumuzu da hatırlatan bir gündür. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle, O’nun gösterdiği yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet, minnet ve sonsuz özlemle anıyoruz" dedi.

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        "5. Uluslararası Tarsus Festivali Tarsus’un uluslararası görünürlüğünü güçlendiren bir kent markası haline geldi’

        5. Uluslararası Tarsus Festivalinin yoğun bir katılım ve coşkuyla gerçekleştiğini hatırlatan Genç, "3 gün boyunca Tarsus’un sokakları, meydanları, tarihi mekanları kültürle, sanatla ve binlerce insanın heyecanıyla dolup taştı. 6 ülkeden 171 yabancı katılımcıyı ve şehir dışından yüzlerce yerli turisti ağırladığımız festivalimizde farklı kültürleri bir araya getirdik. Tarsus’umuzun binlerce yıllık tarihini, eşsiz kültürel mirasını ve zengin gastronomisini bir kez daha dünyaya tanıtma fırsatı bulduk" diye konuştu.

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        Genç, Uluslararası Tarsus Festivalinin her geçen gün büyüyerek daha geniş kitlelere hitap ettiğini vurgulayarak, "Bu festival, Başkanımız Vahap Seçer’in Tarsus’a duyduğu sevginin ve bu kentin potansiyeline olan inancının çok kıymetli bir eseridir. Festivalimiz kentimizin tanıtımına, turizmine, esnafına ve yerel ekonomisine katkı sunan, Tarsus’un uluslararası görünürlüğünü güçlendiren önemli bir kent markası haline geldi. Bizler de aynı heyecan ve kararlılıkla bu güzel mirası büyütmeye devam edeceğiz. Festivalimize sahip çıkan tüm hemşehrilerimize, kentimize gelen tüm misafirlerimize, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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        Genç, Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Muharrem Şimşek’in geçtiğimiz hafta gerçekleşen ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘turuncu kod’ ile uyarıda bulunduğu aşırı yağışların ardından yaşanan su baskınlarıyla ilgili eleştirilerine yanıt vererek, "Geçtiğimiz günlerde batı ilçelerimiz Gülnar ve Silifke de yağıştan etkilendi, merkezde de özellikle Akdeniz ve Toroslar ile Tarsus ilçemiz de yağıştan etkilendi. Artık mevsim normallerinin dışında, yaşadığımız süreçte aylık yağması gereken ortalama yağış miktarı bazen 1 günde düşebiliyor. Metrekareye 100 veya 150 kilogramın üzerinde yağışın düştüğünü biliyorsunuz. Bu anlamda da yaşadığımız sorunlar sonrasında Vali Beyle de bir toplantımız oldu ve tüm kurumların hep birlikte istişaresi ile kime ne görev düşüyorsa bunları hep birlikte çözeceğiz" dedi ve ardından MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir konuyla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

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        Meclis toplantısında, 13 ilçenin 2027 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili maddeler Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliği ile havale edildi. Meclis toplantısı, diğer maddelerinde oylanmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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