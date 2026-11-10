Mersin'de Atatürk, vefatının 88. yılında törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yılında Mersin'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Cumhuriyet Alanındaki törende Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Protokolün ardından kentte faaliyet gösteren çeşitli sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri de anıta çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bazı araç sürücüler de saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşunda bulundu.

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Mersin Kültür Merkezi’nde devam eden anma programında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Orkestrası tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirdi. Programda bir öğrenci tarafından şiir okurken, öğrencilerin hazırladığı ‘Benim Mustafam’ gösterisi de büyük beğeni topladı.

Etkinlik, gösterilerin ardından sona erdi.