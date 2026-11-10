Mersin'de "Tango Del Mar" konseriyle müzik ve balenin tangoyla uyumu sahneye taşınacak

Müziğin ritmine eşlik eden koreografiler, tango kültürünün zarafetini ve tutkusunu sahneye taşıyacak.

Kemanda Marina Kvlividze, kontrbasta Hakan Özhan, gitarda Atahan Kaya'nın performans sergileyeceği konserde, piyanist Rufina Usmanova ve flüt sanatçısı Özge Salar Berber de seyirci karşısına çıkacak.

MDOB'un açıklamasına göre, tangonun kendine özgü tutkulu dünyasının klasik ve modern dokunuşlarla yorumlandığı konser, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde verilecek.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), müzik ve balenin tangoyla uyumunu sahneye taşıyacak "Tango Del Mar" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

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