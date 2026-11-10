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        Mersin'de "Tango Del Mar" konseriyle müzik ve balenin tangoyla uyumu sahneye taşınacak

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), müzik ve balenin tangoyla uyumunu sahneye taşıyacak "Tango Del Mar" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Mersin'de "Tango Del Mar" konseriyle müzik ve balenin tangoyla uyumu sahneye taşınacak

        Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), müzik ve balenin tangoyla uyumunu sahneye taşıyacak "Tango Del Mar" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        MDOB'un açıklamasına göre, tangonun kendine özgü tutkulu dünyasının klasik ve modern dokunuşlarla yorumlandığı konser, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde verilecek.

        Kemanda Marina Kvlividze, kontrbasta Hakan Özhan, gitarda Atahan Kaya'nın performans sergileyeceği konserde, piyanist Rufina Usmanova ve flüt sanatçısı Özge Salar Berber de seyirci karşısına çıkacak.

        Gecenin dans performanslarında Figen Özal ve Ali Kemal Koçak sahne alacak.

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        Müziğin ritmine eşlik eden koreografiler, tango kültürünün zarafetini ve tutkusunu sahneye taşıyacak.

        Sanatseverler, tangoyu müzik ve baleyle buluşturan konseri deneyimleme fırsatı bulacak.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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