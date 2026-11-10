Mersin'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Giriş: 10.11.2026 - 13:43 Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
K.U. idaresindeki otomobil, Çubukkoyağı Mahallesi D-400 kara yolunda yaya A.Y'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.Y. sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesine götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ