Direğe çarpan otomobilin sıkışan sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kaza, MersinAntalya D400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.Ş. (35) idaresindeki 33 KLF 49 palaklı otomobil kaşvaktan sonra virajı alamayarak yoldan çıkıp direğe çarptı. Bölgede bulunan jandarma ekibi yardıma koşarken durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini sevk etti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıyı kurtararak hazır bekleyen ambulansa aldı. Yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.