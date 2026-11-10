Mersin'de kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Cennet Değirmen'in bulunması için araştırmalar devam ediyor.

Kurtsuyu Mahallesi'nde ikamet eden ve 5 Kasım'da kaybolan Değirmen'e ulaşılması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda başlatılan çalışmalar sürüyor.

Jandarma ve AFAD ekipleri, Kurtsuyu, Kışlaköy ve Hisarköy mahallelerinde hem karadan hem havadan arama yapıyor.

Göksu Irmağı'na ağırlık veren ekipler, bölgeyi botla inceliyor.

Alzheimer hastası kadın için yürütülen çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.