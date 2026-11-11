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        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 00:37 Güncelleme:
        Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        F.K'nin kullandığı 33 AGY 558 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan F.K. ile beraberindeki 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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