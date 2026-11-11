Mersin'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 11.11.2026 - 00:37 Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
F.K'nin kullandığı 33 AGY 558 plakalı otomobil, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan F.K. ile beraberindeki 2 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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