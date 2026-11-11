Mersin'de otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 33 AGY 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Direğin devrildiği kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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