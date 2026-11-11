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        Mersin'de otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Mersin'de otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, ilçeye bağlı Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.K. idaresindeki 33 AGY 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Direğin devrildiği kazada araçtaki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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