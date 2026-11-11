Mersin Üniversitesi dünya sıralamasında yükselişini sürdürdü

Mersin Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversite sıralamalarından biri olan CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarında uluslararası akademik performansını artırarak dünya sıralamasında yükseliş kaydetti.

Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan ve üniversiteleri bilimsel yayın performansı, bilimsel etki, uluslararası iş birliği ve açık erişim gibi bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiren CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçları açıklandı.

Sıralamanın Traditional Edition 2025 ve 2026 sonuçlarına göre Mersin Üniversitesi, tüm bilim alanları kategorisinde dünya üniversiteleri arasındaki sıralamasını bin 413’üncülükten bin 349’unculuğa yükseltti. Üniversite, CWTS Leiden Ranking Open Edition sonuçlarında da bin 463’üncü sıradan bin 383’üncü sıraya çıkarak küresel sıralamadaki konumunu güçlendirdi.

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Bilimsel yayın hacmini de artıran üniversite, yayın sayısını bin 279’dan bin 435’e yükseltti. Mersin Üniversitesi, Türkiye sıralamasında 31., devlet üniversiteleri sıralamasında ise 30. sıradaki yerini korudu.

Bilim alanlarında da yükseliş

CWTS Leiden Ranking Open Edition 20252026 karşılaştırmasına göre Mersin Üniversitesi, farklı bilim alanlarında da yayın sayısını artırdı. Biyomedikal ve sağlık bilimlerinde yayın sayısı 526’dan 559’a yükselirken üniversite dünya sıralamasında bin 21’inci, devlet üniversiteleri arasında ise 25’inci sırada yer aldı.

Yaşam ve yer bilimlerinde yayın sayısı 141’den 166’ya çıkarken üniversite dünya sıralamasında bin 278’inci, devlet üniversiteleri arasında 31’inci sıraya yükseldi.

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Sosyal ve beşeri bilimlerde yayın sayısı 160’tan 213’e yükselerek dünya sıralamasında bin 287’nci, devlet üniversiteleri arasında ise 25’inci sıraya ulaşıldı.

Fiziksel bilimler ve mühendislik alanında 328 olan yayın sayısı 357’ye yükselirken üniversite dünya genelinde bin 313’üncü, devlet üniversiteleri arasında 30’uncu sırada yer aldı. Matematik ve bilgisayar bilimlerinde ise yayın sayısı 125’ten 140’a yükseldi. Bu alanda üniversite dünya sıralamasında bin 718’inci, devlet üniversiteleri arasında 38’inci sırada yer aldı.

Nitelikli yayın oranı yükseldi

Mersin Üniversitesi’nin yalnızca yayın hacminde değil, nitelikli yayın performansında da artış yaşandı. Tüm bilim alanlarında en iyi yüzde 10’luk dilimde yer alan yayınların toplam yayınlara oranı yüzde 5,8’den yüzde 6,8’e yükseldi.

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Üniversite yönetimi, elde edilen sonuçların bilimsel yayın hacmindeki artışın yanı sıra nitelikli araştırma üretimindeki gelişimi de ortaya koyduğunu belirtti.

"Hedefimiz küresel bilim ekosisteminde daha üst sıralar"

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversitenin uluslararası alandaki yükselişinin akademik kadronun özverili çalışmaları ve nitelikli bilimsel üretimin sonucu olduğunu ifade etti.

Yaşar, "Sadece yayın hacmimizi genişletmekle kalmıyor, en iyi yüzde 10’luk dilime giren nitelikli araştırmalarımızla küresel etkimizi de her geçen yıl daha ileriye taşıyoruz. Temel hedefimiz, üniversitemizi dünya bilim ekosisteminde çok daha üst sıralara taşımak ve topluma katma değer sağlayan yenilikçi projeler üretmeye devam etmek. Bu önemli ilerlemede emeği geçen, bilimsel üretimleriyle kurumumuzu uluslararası arenada gururlandıran tüm akademisyenlerimize ve araştırmacılarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

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Mersin Üniversitesi, araştırma ve bilimsel üretim alanındaki çalışmalarını sürdürerek akademik performansını ve uluslararası görünürlüğünü daha da artırmayı hedefliyor.