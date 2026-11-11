Erdemli Belediyesi bölgenin en büyük halı sahalarından birini hizmete açtı

Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından bölgenin en büyük halı sahalarından biri hizmete açıldı.

Erdemli Belediyesi ilçenin spor altyapısını güçlendirmek ve gençlerin spora erişimini artırmak amacıyla önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alana sahip halı saha ve spor tesisi, düzenlenen törenle sporcuların, vatandaşların ve öğrencilerin hizmetine açıldı. Onlarca mahalleden yüzlerce çocuğun gelişimine katkı sunacak tesisin açılış programına Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Yeni Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Murat Altındere, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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Açılışta konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçeye kazandırılan tesisin Mersin'in en büyük halı sahalarından biri olduğunu belirterek, spor yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Başkan Kara, "Bugün burada çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğrencilerimizin ortaklaşa kullanabileceği gurur verici bir tesisi hizmete açıyoruz. Burası Mersin'in en büyük halı sahalarından bir tanesi. Erdemlinin batı tarafında böyle bir spor tesisimiz yoktu. 30x65 metre ölçülerinde, yaklaşık 2 bin metrekarelik bu alan sadece mahallemize değil, bütün bölgemize hitap edecek. Erdemli Belediyesi olarak 18 farklı branşta yıl içerisinde 9 binden fazla öğrencimize eğitim veriyoruz" diye konuştu.

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Limonlu Mahalle Muhtarı Orhan Çelik ise, "Limonlu Mahalle Muhtarı ve bir mahalle sakini olarak, bir hayalimizin daha gerçekleşmesinin sevincini yaşıyoruz. Mahallemizdeki bu tesis aynı zamanda bölgedeki diğer mahallelere de hizmet verecek" dedi.

Tesisin hizmete girmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Arif Çopur ise "Çocuklarımızın güvenle spor yapabileceği çok güzel bir tesis kazandırıldı. Başta Belediye Başkanımız Mustafa Kara olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış programının ardından Mersin Veteranlar futbol takımı ile ilçe protokolü arasında dostluk maçı gerçekleştirildi. Karşılaşma, 33'lük eşitlikle sona erdi.