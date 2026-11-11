'Akkuyu NGS deneyimi Türk tedarikçilere yeni nükleer projeler için referans oluyor'

AKKUYU Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde görev alan Türk tedarikçiler, projede edindikleri üretim, mühendislik, kalite ve tedarik deneyimini Türkiye’de planlanan yeni nükleer enerji yatırımlarına ve uluslararası projelere taşımaya hazırlanıyor.

Vis Vana Limited Şirketi Müdürü Doğukan Yıldız ile SMS-TORK Valve & Automation Genel Müdürü Ömer Kaya, Akkuyu NGS’nin Türk tedarikçilerin nükleer sektördeki yetkinliklerinin gelişimine sağladığı katkılar ile proje kapsamında kazanılan deneyimin yeni nükleer santral yatırımlarına aktarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

‘AKKUYU’DAN EDİNDIĞİMİZ DENEYİM EKİPLERİMİZ ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLADI’

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1983 yılından bu yana vana üretimi gerçekleştiren Vis Vana’nın İstanbul’daki tesislerinden 60’tan fazla ülkeye ihracat yaptığını belirten Vis Vana Limited Şirketi Müdürü Doğukan Yıldız, şirketin 2022 yılından bu yana Akkuyu NGS projesine düzenli olarak tedarik sağladığını söyledi.

Akkuyu NGS kapsamında kontrol vanaları, glob vanalar, kelebek vanalar, sürgülü vanalar, filtreler, küresel vanalar, emniyet ventilleri, çek valfler, vantuzlar ve diyafram vanalar tedarik ettiklerini belirten Yıldız, proje dahilinde son dönemde devam eden siparişlerin üretimi, teknik onayları ve teslimatları üzerinde çalıştıklarını aktardı.

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Yıldız, “Nükleer projelerdeki çalışmalarımıza, uzun yıllardır uyguladığımız kalite ve mühendislik anlayışıyla yaklaşıyoruz. Akkuyu’nun tedarik kapsamımıza ilişkin gerekliliklerini de bu altyapı üzerinden ele alıyoruz. Özellikle tasarım kararlarının kayıt altına alınması, malzeme izlenebilirliği ve üretimin onaylı teknik dokümanlara göre yürütülmesi üzerinde duruyoruz. Akkuyu deneyimi, mühendislik, üretim ve kalite ekiplerimiz arasındaki koordinasyonun gelişmesine de katkı sağladı” dedi.

‘AKKUYU NGS PROJESİ KAPSAMINDA ÖZEL TEST EKİPMANLARI VE MÜHENDİSLİK YAZILIMLARINA YATIRIM YAPTIK’

Akkuyu NGS kapsamında yürüttükleri çalışmaların şirketin mevcut teknik altyapısına da katkı sağladığını belirten Yıldız, nükleer projelere yönelik özel test ekipmanları ve mühendislik yazılımlarına yatırım yaptıklarını söyledi.

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Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Vananın özel koşullarda farklı debilerde ne kadar basınç kaybına yol açtığını ölçebildiğimiz ve bu ölçümlerden akış katsayısını (Cv) belirleyebildiğimiz bir test sistemi aldık. Açma ve kapama testleri için de özel test makineleri devreye aldık. Ayrıca vanaların öngörülen çalışma koşullarına uygunluğunu ve bu koşullar altındaki dayanımını değerlendirmek için özel mühendislik yazılımları kullanmaya başladık. Bu yatırımlar sayesinde tasarım aşamasındaki değerlendirmeleri üretim sonrasında ölçüm ve testlerle destekleyebiliyoruz.”

Yıldız, Akkuyu NGS kapsamında kalite ve üretim ekiplerinin bağımsız üçüncü taraf kuruluşlardan proje özelinde eğitim aldığını, ekiplerin proje gerekliliklerini kendi iş adımlarında uygulama konusundaki uzmanlıklarının geliştiğini belirtti.

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‘BÖYLE ÖNEMLİ BİR YATIRIMDA YER ALMAK GURUR VERİCİ’

Akkuyu NGS’de tedarikçi olarak yer almanın Vis Vana’ya mevcut uluslararası nükleer deneyimini Türkiye’deki bir projeye taşıma imkanı sunduğunu ifade eden Yıldız, projenin Türk tedarikçiler açısından da önemli fırsatlar oluşturduğunu belirtti.

Yıldız, şöyle devam etti:

“Ülkemizdeki böylesine önemli bir yatırımın tedarikçileri arasında bulunmak bizim için ayrıca gurur verici. Akkuyu, mevcut uluslararası referanslarımıza Türkiye’den güçlü bir proje eklerken yeni iş ilişkileri kurmamıza da katkı sağladı.”

‘AKKUYU REFERANSININ KATKISIYLA YURT DIŞINDA YENİ PROJELERDE YERİMİZİ ALDIK’

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Akkuyu NGS’de edinilen deneyimin Türkiye’nin gelecekteki nükleer enerji yatırımlarına aktarılabileceğine işaret eden Yıldız, “Akkuyu ile birlikte Türkiye’deki nükleer projelerin tedarik ve teknik koordinasyon süreçlerindeki tecrübemiz de güçlendi. Önümüzdeki nükleer santral ve SMR yatırımlarında da bu birikimi kullanarak proje ekipleriyle erken aşamadan itibaren çalışmayı hedefliyoruz. Teknik gerekliliklerin değerlendirilmesinden uygun vana çözümlerinin geliştirilmesine kadar deneyimimizi yeni projelere aktarmaya hazırız. Akkuyu referansının da katkısıyla yurt dışında önde gelen yeni projelerde yerimizi aldık. Yani bizim açımızdan bu, yalnızca geleceğe yönelik bir hedef değil; sonuçlarını görmeye başladığımız bir çalışma. Akkuyu öncesinde de nükleer projelerde deneyimimiz vardı. Burada ise farklı ekiplerle teknik konuları ve tedarik sürecini birlikte yürütme tecrübemiz gelişti. Yeni bir müşteriyle görüşürken hem geçmiş işlerimizi hem de Akkuyu’daki çalışmalarımızı anlatabilmek önemli bir avantaj sağlıyor.”

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Akkuyu NGS’nin 1. Güç Ünitesi’nde devreye alma aşamasına yaklaşılmasını Türk tedarikçiler açısından değerlendiren Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Uzun süredir emek verilen bir projenin devreye alma aşamasına yaklaşması, katkı sağlayan Türk tedarikçiler için gurur verici. Bizim için de kendi tesislerimizde ürettiğimiz vanaların Türkiye’nin enerji üretimine hizmet edecek olması ayrı bir mutluluk. Dökümünden işlemesine, montajından testine kadar bu ürünlerde pek çok arkadaşımızın emeği var. Yıllardır dünyanın farklı ülkelerindeki tesisler için üretim yapıyoruz. Bu kez Türkiye’nin ilk nükleer santralinde bizim de katkımızın olması projeyi bizim için özel kılıyor.”

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‘AKKUYU BİZE BİR NÜKLEER SANTRAL PROJESİNİN ÇALIŞMA DİSİPLİNİNİ KAZANDIRDI’

SMS-TORK Valve & Automation Genel Müdürü Ömer Kaya, Akkuyu NGS projesinde yer almanın şirket açısından nükleer sektöre özgü çalışma yöntemlerini daha yakından tanıma ve mevcut üretim süreçlerini bu gerekliliklere göre geliştirme fırsatı sunduğunu söyledi.

Şirketin Akkuyu NGS’de 4. emniyet seviyesindeki vana gruplarında görev aldığını belirten Kaya, karbon çelik, paslanmaz çelik ve benzeri malzemelerden üretilen akış kontrol vanalarını kontrol aktüatörleriyle birlikte projeye tedarik ettiklerini kaydetti.

Kaya, “Akkuyu NGS’de çalışmak bize bir nükleer santral projesinin çalışma disiplinini kazandırdı. Farklı teknik isterlere cevap verme kabiliyetimizi geliştirdi. Projenin gereklilikleri doğrultusunda test, kalite ve dokümantasyon sistemlerimizde de gerekli düzenlemeleri yaptık” dedi.

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‘AKKUYU’DA KAZANDIĞIMIZ DENEYİM, KALİTE VE PROSES YÖNETİMİMİZİ DAHA SİSTEMATİK HALE GETİRDİ’

Nükleer projelerde ürünün teknik özelliklerinin yanı sıra üretim, kontrol, test ve dokümantasyon süreçlerinin de büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaya, Akkuyu NGS’de edinilen tecrübenin şirketin çalışma sistemlerine kalıcı olarak yansıdığını söyledi.

Kaya, “Gerçekleştirilen kontrollerin, testlerin ve bunlara ilişkin kayıtların proje gereklilikleri doğrultusunda yönetilmesi gerekiyor. Akkuyu’da kazandığımız deneyim, kalite ve proses yönetimimizi daha sistematik ve kontrollü hale getirdi” diye konuştu.

Akkuyu NGS’de edinilen kalite kontrol, proses yönetimi, ürün seçimi ve emniyet kriterlerine uyum deneyiminin yalnızca nükleer projelerle sınırlı kalmadığını belirten Kaya, bu yaklaşımın şirketin diğer endüstriyel faaliyetlerindeki kalite süreçlerine de olumlu yansıdığını ifade etti.

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Akkuyu NGS’de edinilen tecrübenin Türkiye’de planlanan yeni nükleer enerji yatırımları açısından önemli bir birikim oluşturduğunu ifade eden Kaya, Türk şirketlerinin artık nükleer projelerde karşılaşabilecekleri teknik ve prosedürel gereklilikler konusunda daha fazla deneyime sahip olduğunu belirtti.

Kaya, şöyle devam etti:

“Akkuyu NGS, Türk tedarikçilere nükleer bir projede çalışmanın gerektirdiği kalite, proses ve emniyet yaklaşımını uygulamalı olarak görme imkanı verdi. Burada edinilen tecrübenin gelecekte Türkiye’de hayata geçirilecek diğer nükleer santral projelerinde önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Firmalar projelerin beklentilerini artık daha iyi biliyor ve kendi üretim süreçlerini buna göre hazırlayabiliyor.”

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SMS-TORK olarak yeni nükleer enerji yatırımlarını yakından takip ettiklerini belirten Kaya, şirketin mevcut üretim ve mühendislik deneyimini yeni projelere taşımayı hedeflediğini söyledi.

‘AKKUYU SAYESİNDE OLUŞAN BİRİKİM YENİ İŞ FIRSATLARI YARATACAK’

Akkuyu NGS’nin Türkiye’de hedeflenen yeni nükleer santral projeleri açısından SMS-TORK için önemli bir referans oluşturduğunu belirten Kaya, projenin gelecekteki iş potansiyeline de katkı sağladığını ifade etti.

Kaya, “Akkuyu NGS, Türkiye’de hedeflenen yeni nükleer santral projeleri için bizim açımızdan önemli bir referans oldu. Bir nükleer santral projesinde çalışmış olmak ve bu projenin farklı teknik isterlerine cevap verebilmek, gelecekteki projeler açısından önemli bir deneyim. Akkuyu sayesinde oluşan bu birikimin önümüzdeki dönemde yeni iş fırsatları ve iş potansiyeli yaratacağını düşünüyoruz” dedi.

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Akkuyu NGS’nin 1. Güç Ünitesi’nde devreye almaya yönelik çalışmaların ilerlemesinin proje kapsamında çalışan tedarikçiler açısından da önemli olduğunu belirten Kaya, bu aşamanın uzun yıllardır sürdürülen mühendislik, üretim ve tedarik çalışmalarının somut sonuçlarının görülmeye başlanması anlamına geldiğini ifade etti.

Kaya, “Birinci Güç Ünitesi’nin devreye alma sürecinde ilerlenmesi, projeye ürün ve hizmet sağlayan Türk şirketleri açısından da önemli bir aşama. Yıllar boyunca farklı firmaların yürüttüğü üretim, kalite kontrol ve tedarik çalışmalarının santralin işletmeye alınmasına doğru ilerleyen bütünün bir parçası olduğunu görüyoruz. Akkuyu’da edinilen bu tecrübenin bundan sonraki nükleer enerji yatırımlarına aktarılmasının Türk sanayisi açısından önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.