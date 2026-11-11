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        Akdeniz'de temizlik seferberliği: Ekipler 7/24 sahada

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, daha temiz ve sağlıklı bir kent yaşamı sunmak amacıyla cadde, sokak, pazar yeri ve boş arazilerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Akdeniz'de temizlik seferberliği: Ekipler 7/24 sahada

        Mersin’in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, daha temiz ve sağlıklı bir kent yaşamı sunmak amacıyla cadde, sokak, pazar yeri ve boş arazilerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçenin yüzlerce cadde ve sokağında 7 gün 24 saat görev yapıyor. Ekipler, rutin olarak toplanan evsel atık ve çöplerin yanı sıra vatandaşlar tarafından sokak, kaldırım ve boş arazilere bırakılan mobilya parçaları, tekstil atıkları, inşaat molozları ve atölye atıklarını da iş makineleriyle toplayarak kent dışına çıkarıyor.

        Pazaryerleri temizlenip yıkanıyor

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        Ekipler, her gün farklı mahallelerde kurulan ve yoğun vatandaş hareketliliğinin yaşandığı pazaryerlerinde de temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Pazarların sona ermesinin ardından alanlar önce süpürülürken, daha sonra arazözlerle yıkanarak temizleniyor.

        İlçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda da benzer çalışmalar yürütülüyor. Ekipler, arazöz desteğiyle yolları yıkayarak temizlik gerçekleştiriyor.

        Mobil ekip kırsal mahallelerde de görev yapıyor

        Belediyenin mobil temizlik ekibi ise merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, sokak ve meydanlarda koordineli şekilde temizlik yaparak vatandaşların daha temiz ve sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasına katkı sağlıyor.

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        Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına 7 gün 24 saat devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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