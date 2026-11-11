Mersin'in Akdeniz ilçesinde cadde ve sokaklar temizleniyor

Çeşitli bölgelerde kurulan semt pazarlarını da düzenli olarak süpürüp yıkayan ekipler, vatandaşlara temiz yaşam sunmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, mahallelerdeki cadde ve sokaklarda atık ve çöp topluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek için mesai yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.