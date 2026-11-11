Mersin'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 32 bin fidan toprakla buluştu

Mersin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kent genelinde 32 bin fidan toprakla buluşturulurken, Silifke'nin Yeşilovacık Mahallesi'nde 29 Temmuz 2026 tarihinde yangında zarar gören alana 12 bin fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan genelgeyle her yıl 11 Kasım'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması kararlaştırılırken, bu kapsamda Mersin Valiliği ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğe Mersin Valisi Atilla Toros ve protokol üyeleri katıldı. Yangında zarar gören alanlarda düzenlenen etkinlikte defne, keçiboynuzu, fıstık çamı ve servi türlerinden 12 bin fidan toprakla buluşturuldu.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, folklor gösterisiyle devam etti. Daha sonra protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

"835 bin hektarı aşan ormanlarımızı korumak ve geliştirmek için çalışıyoruz"

Etkinlikte konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, ormanların hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, Mersin'deki orman varlığının korunması ve geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Toros, "Orman, su ve hava kadar hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Kökleri geçmişimize, dalları geleceğimize uzanır. Orman varsa hayat vardır. İşte biz, bu hayatı korumak, ormanlarımızı çoğaltmak, çocuklarımıza daha yeşil bir vatan bırakmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ülkemizin dört bir yanında büyük bir ağaçlandırma seferberliği yürütülüyor. Her yıl milyonlarca fidan dikiliyor. Bu süreçte 20,8 milyon hektar olan orman varlığımız 23,4 milyon hektara ulaştı. Ormanlarımızın ülke yüzölçümündeki payı yüzde 30'a yaklaştı. Bu büyük seferberliğin önemli merkezlerinden biri de Mersin'imiz. 835 bin hektarı aşan ormanlarımızı korumak ve geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

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"İlimiz genelinde 32 bin fidan dikiyoruz"

Mersin'de her yıl yaklaşık 6 milyon fidan üretildiğini ifade eden Toros, bu sezon 2 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti. Toros, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında ilimiz genelinde 32 bin fidan dikiyoruz. Bugün bir araya geldiğimiz Silifke Yeşilovacık'ta ise 12 bin fidanı toprağa emanet ediyoruz. Her biri bu topraklarda kök salacak, Mersin'imizin yeşiline yeşil katacak" diye konuştu.

Yangınlarda etkilenen alan azaldı

Ormanların yangınlardan korunması için de çalışmaların sürdüğünü belirten Toros, 2025 yılında Mersin'de 93 orman yangınında 6 bin 437 hektar alanın etkilendiğini, 2026 yılının ekim ayı sonuna kadar ise 60 yangında 351 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Toros, geçen yılın tamamına kıyasla bu yıl yangınlardan etkilenen alanın yaklaşık 20'de 1'e gerilediğini ifade etti.

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"Yanan her orman sahasını yeniden ağaçlandırdık"

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yaptığını hatırlatan Toros, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekti. Toros, "Tek bir karış orman toprağımızı dahi sahipsiz bırakmadık. Yanan her orman sahasını yeniden ağaçlandırdık. Bu yıl Milli Ağaçlandırma Günümüz ayrı bir anlam taşıyor. Ülkemiz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e ev sahipliği yapıyor. İklim değişikliğiyle mücadele dünya gündemindeyken, ülkemizin 81 ilinde eş zamanlı olarak 'geleceğe nefes, dünyaya barış' çağrısıyla binlerce fidan toprakla buluşuyor" dedi.

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Vali Toros çocuklara seslendi

Konuşmasının sonunda çocuklara da seslenen Vali Toros, dikilen fidanların yıllar içinde büyüyerek gelecek nesillere miras kalacağını söyledi. Toros, "Sevgili çocuklar, birazdan bu bereketli topraklara küçücük bir fidan dikeceksiniz. O fidan sizinle birlikte büyüyecek. Yıllar geçecek, sizler büyürken fidanlarınız göğe uzanan ağaçlara dönüşecek. Nice canlıya yuva olacak. Ve bir gün o ağaçlara baktığınızda, 'Bu fidanı ben dikmiştim' diyeceksiniz. İşte o gün geleceğe bıraktığınız mirasla gurur duyacaksınız" ifadelerini kullandı.

Program, protokol üyeleri ve çocukların fidan dikimiyle sona erdi.