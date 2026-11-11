Mersin'de 'Atatürk ve Silifke' söyleşisi düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla Silifke Gazi Çiftliğinde 'Atatürk ve Silifke' başlıklı söyleşi düzenlendi. Atatürk'ün Silifke ile olan tarihi bağının ve bölgeye bıraktığı mirasın ele alındığı söyleşide, Gazi Çiftliğinin geçmişten günümüze taşıdığı önem anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Kent Belleği Ofisi Söyleşilerinin 12'ncisi, Silifke ilçesindeki tarihi Gazi Çiftliğinde gerçekleştirildi. Rıfat Karaduman'ın konuşmacı olarak katıldığı programda, Atatürk'ün Silifke'ye gerçekleştirdiği ziyaretler, bölgedeki tarımsal faaliyetleri ve Gazi Çiftliğinin tarihi önemi ele alındı. Katılımcılar, Atatürk'ün izlerini taşıyan tarihi mekanda, Cumhuriyetin kurucusunun Silifke ile olan bağını dinleme fırsatı buldu.

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"Bu ülkede laik ve demokratik bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz"

Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü ve aynı zamanda Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Başar Akça, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Silifke Gazi Çiftliğinde gerçekleştirilen etkinliklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti. Sabah saatlerinde öğrencilerin katılımıyla anma programı düzenlendiğini hatırlatan Akça, Atatürk'ün izlerini taşıyan tarihi bir mekanda bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının önemine dikkat çeken Akça, "Bizler bu ülkede laik ve demokratik bir şekilde yaşayıp nefes alabiliyorsak, Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu tabii ki ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz" diye konuştu.

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Gazi Çiftliğinin Türkiye'deki tarımsal kooperatifçilik tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akça, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 56 yıl önce çiftliğin tahsisini alarak alanı yeniden işlevlendirdiğini söyledi. İlk dönemde bölgedeki üreticilere yönelik atölyeler ve katma değerli ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Akça, daha sonra tarihi mekanın müze niteliğinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını anlattı.

"Gazi Çiftliğinin tarihi geçmişini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz"

Gazi Çiftliğinin tarihi geçmişini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Akça, "Burayı Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımızın çatısı altında Örnek Köy projemiz içerisine aldık ve küçük butik bir müze haline getirdik. Kültür sanat meraklılarının bir buluşma noktası haline getirmek için müzede etkinlikler planlamaya devam edeceğiz" dedi.

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‘Atatürk ve Silifke’ söyleşisinin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu belirten Akça, konuşmacı Rıfat Karaduman'ın katılımıyla Atatürk'ün bölgeyle olan tarihi bağının ele alındığını kaydetti. Özellikle yaz aylarında Gazi Çiftliğine yönelik ziyaretçi ilgisinin arttığını ifade eden Akça, tarihi mekanın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından daha fazla tanınması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.