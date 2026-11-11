Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de 'Atatürk ve Silifke' söyleşisi düzenlendi

        Mersin'de 'Atatürk ve Silifke' söyleşisi düzenlendi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla Silifke Gazi Çiftliğinde 'Atatürk ve Silifke' başlıklı söyleşi düzenlendi. Atatürk'ün Silifke ile olan tarihi bağının ve bölgeye bıraktığı mirasın ele alındığı söyleşide, Gazi Çiftliğinin geçmişten günümüze taşıdığı önem anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Mersin'de 'Atatürk ve Silifke' söyleşisi düzenlendi

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla Silifke Gazi Çiftliğinde 'Atatürk ve Silifke' başlıklı söyleşi düzenlendi. Atatürk'ün Silifke ile olan tarihi bağının ve bölgeye bıraktığı mirasın ele alındığı söyleşide, Gazi Çiftliğinin geçmişten günümüze taşıdığı önem anlatıldı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mersin Kent Belleği Ofisi Söyleşilerinin 12'ncisi, Silifke ilçesindeki tarihi Gazi Çiftliğinde gerçekleştirildi. Rıfat Karaduman'ın konuşmacı olarak katıldığı programda, Atatürk'ün Silifke'ye gerçekleştirdiği ziyaretler, bölgedeki tarımsal faaliyetleri ve Gazi Çiftliğinin tarihi önemi ele alındı. Katılımcılar, Atatürk'ün izlerini taşıyan tarihi mekanda, Cumhuriyetin kurucusunun Silifke ile olan bağını dinleme fırsatı buldu.

        REKLAM

        "Bu ülkede laik ve demokratik bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz"

        Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü ve aynı zamanda Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Başar Akça, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Silifke Gazi Çiftliğinde gerçekleştirilen etkinliklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti. Sabah saatlerinde öğrencilerin katılımıyla anma programı düzenlendiğini hatırlatan Akça, Atatürk'ün izlerini taşıyan tarihi bir mekanda bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının önemine dikkat çeken Akça, "Bizler bu ülkede laik ve demokratik bir şekilde yaşayıp nefes alabiliyorsak, Atatürk'ün ilke ve inkılapları ile özgür bir şekilde yaşayabiliyorsak bunu tabii ki ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz" diye konuştu.

        REKLAM

        Gazi Çiftliğinin Türkiye'deki tarımsal kooperatifçilik tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akça, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 56 yıl önce çiftliğin tahsisini alarak alanı yeniden işlevlendirdiğini söyledi. İlk dönemde bölgedeki üreticilere yönelik atölyeler ve katma değerli ürün geliştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Akça, daha sonra tarihi mekanın müze niteliğinin güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldığını anlattı.

        "Gazi Çiftliğinin tarihi geçmişini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz"

        Gazi Çiftliğinin tarihi geçmişini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını dile getiren Akça, "Burayı Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığımızın çatısı altında Örnek Köy projemiz içerisine aldık ve küçük butik bir müze haline getirdik. Kültür sanat meraklılarının bir buluşma noktası haline getirmek için müzede etkinlikler planlamaya devam edeceğiz" dedi.

        REKLAM

        ‘Atatürk ve Silifke’ söyleşisinin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu belirten Akça, konuşmacı Rıfat Karaduman'ın katılımıyla Atatürk'ün bölgeyle olan tarihi bağının ele alındığını kaydetti. Özellikle yaz aylarında Gazi Çiftliğine yönelik ziyaretçi ilgisinin arttığını ifade eden Akça, tarihi mekanın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından daha fazla tanınması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        Akılalmaz görüntü! Çekici ile kamyonu çaldı!
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Mersin'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 32 bin fidan toprakla buluştu
        Mersin'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 32 bin fidan toprakla buluştu
        Gülnar ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı
        Gülnar ilçesinde yangın tatbikatı yapıldı
        'Akkuyu NGS deneyimi Türk tedarikçilere yeni nükleer projeler için referans...
        'Akkuyu NGS deneyimi Türk tedarikçilere yeni nükleer projeler için referans...
        Akdeniz'de temizlik seferberliği: Ekipler 7/24 sahada
        Akdeniz'de temizlik seferberliği: Ekipler 7/24 sahada
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde cadde ve sokaklar temizleniyor
        Mersin'in Akdeniz ilçesinde cadde ve sokaklar temizleniyor
        Mersin Üniversitesi dünya sıralamasında yükselişini sürdürdü
        Mersin Üniversitesi dünya sıralamasında yükselişini sürdürdü